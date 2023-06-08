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Вьетнам активизирует продвижение торговли в Камбодже
В своем выступлении посол Нгуен Хи Танг отметил, что экономическое сотрудничество привлекает внимание высокопоставленных руководителей двух стран, заявив, что необходимо развивать экономические, торговые и инвестиционные связи, чтобы максимально использовать потенциал и преимущества двух соседних стран.
Форум предоставляет возможность вьетнамским и камбоджийским предпринимателям обменяться информацией, найти партнеров, быть в курсе новой экономической политики двух стран, а также рассказать о препятствиях в своей деятельности и предложить пути их решения, сказал он.
Хо Сив Йонг, представитель Министерства торговли Камбоджи, рассказал о возможностях торговли в Камбодже, отметив, что политика страны в области международной торговли сосредоточена на повышении потенциала для ускорения интеграции в региональную и глобальную экономику.
Чеа Вутхи, заместитель генерального секретаря Инвестиционного совета при Совете по развитию Камбоджи, также проинформировал участников об инвестиционной политике Камбоджи.
В рамках мероприятия вьетнамские предприятия установили стенды, представляющие их продукцию, с целью расширения связей с камбоджийскими партнерами.