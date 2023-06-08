Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам активизирует продвижение торговли в Камбодже

Посольство Вьетнама в Камбодже в координации с Департаментом рынка Азии и Африки Министерства промышленности и торговли (MoIT) провело 7 июня в Пномпене торговый форум, в котором приняли участие более 100 предприятий двух стран. Посольство Вьетнама в Камбодже в координации с Департаментом рынка Азии и Африки Министерства промышленности и торговли (MoIT) провело 7 июня в Пномпене торговый форум, в котором приняли участие более 100 предприятий двух стран.

В своем выступлении посол Нгуен Хи Танг отметил, что экономическое сотрудничество привлекает внимание высокопоставленных руководителей двух стран, заявив, что необходимо развивать экономические, торговые и инвестиционные связи, чтобы максимально использовать потенциал и преимущества двух соседних стран.

Форум предоставляет возможность вьетнамским и камбоджийским предпринимателям обменяться информацией, найти партнеров, быть в курсе новой экономической политики двух стран, а также рассказать о препятствиях в своей деятельности и предложить пути их решения, сказал он.

Хо Сив Йонг, представитель Министерства торговли Камбоджи, рассказал о возможностях торговли в Камбодже, отметив, что политика страны в области международной торговли сосредоточена на повышении потенциала для ускорения интеграции в региональную и глобальную экономику.

Чеа Вутхи, заместитель генерального секретаря Инвестиционного совета при Совете по развитию Камбоджи, также проинформировал участников об инвестиционной политике Камбоджи.

В рамках мероприятия вьетнамские предприятия установили стенды, представляющие их продукцию, с целью расширения связей с камбоджийскими партнерами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top