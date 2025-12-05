Вьетнам активизирует многостороннее взаимодействие на фоне глобальных изменений

На фоне новых возможностей и вызовов Вьетнам твердо намерен и далее продвигать свою роль в многосторонних механизмах и активно вносить вклад в формирование общего будущего мира, сотрудничества и устойчивого развития, заявил заместитель директора политической академии Хо Ши Мина Хоанг Фук Лам.

Выступая на открытии международного семинара по вопросам укрепления многосторонней дипломатии Вьетнама в новых глобальных условиях, Хоанг Фук Лам отметил, что изменяющаяся геополитическая, экономическая, технологическая и экологическая динамика трансформирует как взаимодействие между государствами, так и нормы международного сотрудничества. В этих условиях, подчеркнул он, многосторонняя дипломатия становится важнейшей опорой, на которой государства находят общие позиции, разделяют ответственность и формируют устойчивые меры реагирования на глобальные вызовы.

Хоанг Фук Лам подчеркнул, что многосторонняя дипломатия остаётся краеугольным камнем внешней политики Вьетнама. XIII съезд Коммунистической партии Вьетнама подтвердил приоритет «продвижения и повышения роли многосторонней дипломатии», призвав Вьетнам активнее участвовать в формировании региональных и глобальных институтов, особенно в рамках АСЕАН и Организации Объединённых Наций.

За более чем 30 лет интеграции многосторонняя дипломатия сыграла ключевую роль в поддержании мирной и стабильной среды для развития, повышении международного авторитета Вьетнама, расширении внешних связей, привлечении инвестиций, технологий и ресурсов. Она также способствовала взаимодействию страны с ведущими державами и внесла вклад в стратегию упреждающей и долгосрочной защиты Отечества.

Смотря в будущее, Хоанг Фук Лам отметил, что Вьетнаму необходимы новые идеи о роли, масштабе и содержании многосторонности, более развитые навыки стратегического прогнозирования и институционального строительства, а также большие инвестиции в кадровый потенциал для работы на многосторонних площадках. Вьетнам должен активнее участвовать в новых форматах сотрудничества в сфере технологий, экологии, цифровых данных, искусственного интеллекта, морских вопросов и водной безопасности, максимально используя как внутренние преимущества, так и глобальные партнёрства.

Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что многосторонняя дипломатия имеет решающее значение для защиты независимости и суверенитета и для продвижения национального развития. Вьетнам, заявила она, привержен углублению сотрудничества с партнёрами, участию в формировании многосторонних институтов и мобилизации внешних ресурсов в поддержку национальных приоритетов, внося вклад в международный порядок, основанный на правилах, равенстве и взаимном уважении.

На семинаре был рассмотрен прогресс в реализации стратегии многосторонней дипломатии, определённой XIII съездом Коммунистической партии Вьетнама, а также обсуждены прорывные меры по продвижению многостороннего взаимодействия Вьетнама на новом этапе развития.

Эксперты и учёные подчеркнули неизменную актуальность дипломатической доктрины Хо Ши Мина, основанной на «независимости и самостоятельности» и «твёрдых принципах при гибком применении», как руководящего фундамента современной многосторонней дипломатии Вьетнама, обеспечивающей как суверенитет страны, так и её эффективную международную интеграцию.

Участники также рассмотрели эволюционирующие геополитические изменения, соперничество ведущих держав, Четвёртую промышленную революцию и быстро меняющиеся вызовы безопасности, а также рост новых многосторонних структур. Они согласились, что эти тенденции открывают возможности для более активной и творческой роли Вьетнама за счёт укрепления институтов, подготовки высококвалифицированных кадров, усиления стратегических исследований и прогнозирования, а также развития экономической, культурной и цифровой дипломатии.

Представители иностранных дипломатических миссий выразили готовность поддерживать Вьетнам и высоко оценили его всё более активный и ответственный вклад в глобальные дела.