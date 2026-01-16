Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнамцы тратят 45 млн долларов США в день на онлайн-покупки

В 2025 году вьетнамские потребители тратили более 1,17 трлн донгов (44,5 млн долларов США) в день на онлайн-покупки, при этом выручка крупнейших платформ электронной коммерции резко выросла, свидетельствуют данные платформы исследования рынка Metric.vn.



В прошлом году через платформы электронной коммерции было продано более 3,9 млн товаров, что на 15,2% больше. Фото: ВИА

Четыре крупнейшие платформы электронной коммерции - Shopee, TikTok Shop, Lazada и Tiki, в 2025 году обеспечили совокупную выручку в размере 429 трлн донгов, что почти на 34,8% больше по сравнению с 2024 годом. В среднем это соответствует более чем 1,17 трлн донгов (44,5 млн долларов США) в день.

В прошлом году через платформы электронной коммерции было продано более 3,9 млн товаров, что на 15,2% больше предыдущего периода.

Наиболее популярным ценовым сегментом оставались товары стоимостью от 100 000 до 200 000 донгов за единицу, на которые пришлось 25% общей стоимости продаж.

Лидерами по выручке по-прежнему были категории товаров для красоты, дома и быта, а также женская мода. Косметическая продукция обеспечила 29,5% общего объёма продаж, превысив 74,4 трлн донгов, далее следуют товары для дома и быта - 56,7 трлн донгов и женская мода - 54,5 трлн донгов.

Категории товаров для здоровья, детской моды и канцелярских товаров стали самыми быстрорастущими, продемонстрировав темпы роста до 80%.

На четырёх крупнейших платформах электронной коммерции насчитывалось 601,8 тыс. активных магазинов, что на 7,4% меньше по сравнению с концом 2024 года. Однако это стало восстановлением по сравнению с концом сентября 2025 года, когда было зафиксировано лишь 537,9 тыс. активных продавцов, что свидетельствует о возвращении почти 63,9 тыс. магазинов на платформы к концу года.

Снижение числа продавцов на фоне роста выручки отражает тенденцию отсева более слабых участников рынка, отметили в Metric.

Shopee и TikTok доминировали на рынке электронной коммерции Вьетнама с долями 56% и 41,3% соответственно, по сравнению с 64% и 29% годом ранее.

На Lazada и Tiki в совокупности пришлось лишь 3%, тогда как год назад их доля составляла 6%, что подчёркивает усиливающееся конкурентное давление на рынке электронной коммерции.

По данным Metric, около 83% выручки внутренней электронной коммерции было сосредоточено в Хошимине и Ханое./

ИЖВ/ВИА

