НОВОСТИ
Вьетнамцы получат денежный подарок в День независимости
Согласно документу № 17129-CV/VPTW от 28 августа 2025 года, канцелярия Центрального комитета партии сообщила, что Политбюро одобрило политику вручения подарков народу по этому историческому случаю.
Для скорейшего выполнения директивы Политбюро премьер-министр в своем распоряжении поручил Министерству финансов, Государственному банку Вьетнама (ГБВ), Министерству общественной безопасности и народным комитетам провинций и городов центрального подчинения в соответствии с возложенными на них функциями и обязанностями тесно взаимодействовать для незамедлительного рассмотрения правомочных получателей и немедленно рассмотреть подходящих получателей и доставить подарки либо банковским переводом, либо прямой доставкой, обеспечив завершение до 2 сентября.
Министерству финансов поручить в координации с соответствующими ведомствами безотлагательно до 29 августа представить в компетентные органы информацию и организовать соответствующее финансирование, обеспечив сбалансированность государственного бюджета.
Между тем, ГБВ должна обеспечить бесперебойную работу платежных систем и наличие наличных денег, что позволит своевременно и беспрепятственно раздавать подарки, без пропусков или дублирования.