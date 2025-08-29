Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамцы получат денежный подарок в День независимости

Каждый гражданин Вьетнама получит 100 000 вьетнамских донгов (3,79 доллара США) в подарок по случаю 80–й годовщины Августовской революции и Дня независимости - 2 сентября.
  Многие люди запечатлевают моменты с национальным флагом на улице Хангма в Ханое. Фото: ВИA  
28 августа премьер-министр издал официальное распоряжение о раздаче подарка гражданам.

Согласно документу № 17129-CV/VPTW от 28 августа 2025 года, канцелярия Центрального комитета партии сообщила, что Политбюро одобрило политику вручения подарков народу по этому историческому случаю.

Для скорейшего выполнения директивы Политбюро премьер-министр в своем распоряжении поручил Министерству финансов, Государственному банку Вьетнама (ГБВ), Министерству общественной безопасности и народным комитетам провинций и городов центрального подчинения в соответствии с возложенными на них функциями и обязанностями тесно взаимодействовать для незамедлительного рассмотрения правомочных получателей и немедленно рассмотреть подходящих получателей и доставить подарки либо банковским переводом, либо прямой доставкой, обеспечив завершение до 2 сентября.

Министерству финансов поручить в координации с соответствующими ведомствами безотлагательно до 29 августа представить в компетентные органы информацию и организовать соответствующее финансирование, обеспечив сбалансированность государственного бюджета.

Между тем, ГБВ должна обеспечить бесперебойную работу платежных систем и наличие наличных денег, что позволит своевременно и беспрепятственно раздавать подарки, без пропусков или дублирования.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам демонстрирует современный парк танков на выставке национальных достижений

Вьетнам демонстрирует современный парк танков на выставке национальных достижений

Вьетнам демонстрирует некоторые из своих самых современных танков на национальной выставке "80-летний путь независимости – свободы – счастья", которая открылась 28 августа во Вьетнамском выставочном центре в общине Донгань, Ханой.
ПОДРОБНЕЕ

Top