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Вьетнамцы за рубежом – важный мост для вывода вьетнамских товаров на мировой рынок
С гордостью представляем вьетнамские товары
С 4,5 миллионами людей в 109 странах и регионах в 2016 году, в настоящее время более 6 миллионов вьетнамцев живут и работают в 130 странах и территориях.
На фоне сильного роста вьетнамской диаспоры количество предпринимателей и бизнесов, принадлежащих вьетнамцам за рубежом, значительно увеличилось.
Если раньше вьетнамцы занимались мелкой торговлей, то теперь они являются владельцами крупных торговых центров и установили многочисленные каналы распределения, оптовой и розничной торговли, включая вьетнамские товары.
Кроме того, около 6 миллионов людей, проживающих, работающих и учящихся за границей, не только представляют собой большую группу потребителей вьетнамских товаров, но и способствуют распространению и представлению товаров Вьетнама местным жителям стран, где они живут.
По словам Петра Хонга, члена Центрального комитета Отечественого фронта Вьетнама и президента Ассоциации вьетнамских предпринимателей за рубежом (BAOOV), правильные политические решения своевременно открыли новый стратегический путь для продвижения экспорта и создания бренда Вьетнама на международном рынке через мобилизацию силы вьетнамской диаспоры.
Он предложил продолжить реализацию специальной политики для молодого поколения вьетнамских предпринимателей за рубежом, чтобы они могли участвовать в экосистеме развития вьетнамских товаров; организовывать глобальные стартап-конкурсы с бизнес-моделями, связанными с вьетнамскими товарами для молодежи за рубежом; связываться с инвестиционными фондами и инкубаторами в Вьетнаме, особенно в таких потенциальных областях, как сельскохозяйственная продукция, ремесленные изделия, мода и зеленые технологии… это не только поможет развивать вьетнамские товары на внешних рынках, но и обеспечит устойчивое развитие среди молодых поколений вьетнамцев за рубежом.
Разделяя это мнение, Ву Ван Нам из Чехии, заместитель генерального директора Tamda Group AS, сообщил, что за последние 5 лет количество вьетнамских товаров, продаваемых через систему предприятия, увеличилось в 2-3 раза; это способствовало распространению вьетнамских товаров в более чем 10 тысячах вьетнамских розничных магазинов по всей Чехии и Словакии… и десятки тысяч местных покупателей ежедневно покупают продукцию в торговых центрах и супермаркетах Tamda.
Вьетнамцы в Чехии также хотят сосредоточиться на поддержке обучения кадров второго и третьего поколения, родившихся за рубежом… предоставив им возможность стажироваться в вьетнамских предприятиях для ознакомления с товаром, технологиями, политиками и мерами по продвижению вьетнамских товаров, предоставляемыми государственными органами и предприятиями.
Кроме того, следует сосредоточиться на целенаправленном продвижении вьетнамских товаров за рубежом, чтобы эффективно распространять и представлять продукцию Вьетнама местным жителям.
Прорывные усилия
За последние 5 лет был успешно и комплексно реализован проект "Привлечение вьетнамцев за рубежом для представления, потребления продукции и развития каналов распределения вьетнамских товаров за рубежом в период с 2020 по 2024 годы".
В рамках реализации проекта была создана эффективная сеть связи между внутренними предприятиями, государственными органами и вьетнамской диаспорой за рубежом.
Сельскохозяйственная продукция, такая как кофе, кешью, драгонфрут, манго, а также промышленные товары, такие как текстиль, ремесленные изделия и переработанные продукты, были широко представлены на ключевых рынках, таких как США, Европейский Союз (ЕС), Япония, Южная Корея и Китай.
Помимо расширения ассортимента товаров с историей торговли, вьетнамские предприниматели за рубежом стремятся развивать новые виды сельскохозяйственных продуктов и специй.
В 2019 году, в первый год реализации проекта, общий объем внешней торговли Вьетнама составил 516,96 миллиардов долларов США.
К концу 2024 года общий объем внешней торговли достиг 786,29 миллиардов долларов США. Вьетнамские товары все больше находят свое место на международных рынках, чему также способствует важный вклад вьетнамской диаспоры, которая присутствует в странах-партнерах и на рынках Вьетнама.
В условиях продолжающихся мировых и региональных экономических нестабильностей, при стремлении страны достичь роста ВВП на 8% к 2025 году, достижения, полученные в рамках реализации проекта, имеют важное значение и напрямую способствуют стабильному росту экспорта и экономики в целом, а также стимулируют вьетнамскую диаспору использовать "мягкую силу" в продвижении бренда страны на международных рынках, — отметил председатель Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом Нгуен Чунг Кьен.