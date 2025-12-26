Вьетнамцы в стране и за рубежом действуют сообща ради развития страны

Во второй половине дня 25 декабря член Политбюро, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь председательствовал на общенациональной конференции по подведению итогов реализации Резолюции № 36-NQ/TW о работе с вьетнамцами за рубежом, а также руководящих документов Политбюро и Секретариата.



Конференция состоялась в правительственной штаб-квартире и была подключена в онлайн-формате к 98 представительским учреждениям Вьетнама за рубежом, с участием руководителей многих центральных и местных партийных и государственных органов.





Общенациональная конференция по подведению итогов работы с вьетнамцами за рубежом. (Фото: ВИА)

За более чем 20 лет реализации Резолюции № 36-NQ/TW Партия и Государство неизменно подчёркивают, что вьетнамцы за рубежом являются неотъемлемой частью национального сообщества и важным ресурсом развития страны. Законодательная система постоянно совершенствуется, создавая более благоприятные условия для защиты законных прав и интересов соотечественников, в том числе посредством Закона о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданстве Вьетнама, а также ряда законов в сферах науки и технологий, земли, жилья и предпринимательства в сфере недвижимости.

Сообщество вьетнамцев за рубежом динамично развивается как по масштабам, так и по качеству: с примерно 2,7 млн человек в 2004 году до почти 6,5 млн человек в настоящее время, проживающих более чем в 130 странах и территориях. Соотечественники не только поддерживают связь с Родиной через культурные мероприятия и сохранение национальных корней, но и вносят активный вклад в социально-экономическое развитие страны — ежегодные денежные переводы мигрантов составляют около 15 млрд долларов США, реализуются сотни инвестиционных проектов в различных регионах.



Особо следует отметить, что команда вьетнамских интеллектуалов и специалистов за рубежом широко участвует в сферах науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. Инновационные и экспертные сети вьетнамцев во многих странах стали важными мостами для передачи знаний и международного опыта на службу развитию страны.



Выступая на конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Резолюция № 36 сформировала важную политико-правовую рамку, позволяющую вьетнамцам за рубежом развиваться, вносить вклад в развитие страны и укреплять отношения с государствами пребывания. В то же время Премьер-министр прямо указал на ряд сохраняющихся ограничений в данной работе — от уровня осознания и институциональной базы до ресурсов и эффективности деятельности отдельных общественных объединений.



В предстоящий период Премьер-министр потребовал от всех уровней, ведомств и местных органов сосредоточиться на реализации прорывных задач по укреплению великого национального единства, формированию всё более сильного сообщества вьетнамцев за рубежом и совершенствованию механизмов и политики для эффективной мобилизации всех ресурсов соотечественников. Одновременно необходимо продолжать обновление способов взаимодействия, защиту законных прав и интересов граждан, а также раскрытие роли вьетнамцев за рубежом в продвижении имиджа, культуры и ценностей Вьетнама.



Проникнутый духом «совместных действий внутри страны и за её пределами», Премьер-министр выразил уверенность в том, что вьетнамцы, где бы они ни находились, всегда будут уверены в себе, самостоятельны, опираться на собственные силы, сохранять устойчивость и гордость, объединяя усилия ради строительства Вьетнама — мирного, стабильного, интегрированного и устойчиво развивающегося.