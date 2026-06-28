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Вьетнамцы в Израиле укрепляют дух сплочённости по случаю Дня семьи Вьетнама
Открывая встречу, председатель Общества вьетнамцев в Израиле Чыонг Тхи Хонг подчеркнула, что День семьи Вьетнама является поводом ещё глубже осознать священную ценность семьи — источника любви, взаимной поддержки и опоры, помогающей человеку преодолевать трудности. Для вьетнамской общины, живущей вдали от Родины, этот смысл становится ещё более значимым, поскольку чувство единства соотечественников связывает вьетнамцев на чужбине. От имени общины Чыонг Тхи Хонг выразила благодарность Посольству за своевременное внимание и поддержку вьетнамских граждан в Израиле, а также подтвердила, что община и впредь будет сохранять традиции сплочённости, соблюдать законодательство страны пребывания, активно интегрироваться в местное общество и вносить вклад в укрепление дружественных отношений между Вьетнамом и Израилем.
Председатель Общества вьетнамцев в Израиле также приветствовала новых работников компании Central, прибывших на работу в Израиль. Она выразила надежду, что они быстро адаптируются к жизни в стране, будут спокойно трудиться и воспринимать вьетнамскую общину Израиля как общий дом, где можно рассчитывать на взаимную поддержку и помощь.
Выступая на встрече, Посол Нгуен Ки Шон отметил, что глубоко тронут возможностью впервые в должности Посла встретиться с многочисленными представителями вьетнамской общины в тёплой атмосфере празднования Дня семьи Вьетнама. Он подчеркнул, что Посольство всегда рассматривает вьетнамскую общину в Израиле как неотъемлемую часть вьетнамского народа и будет и впредь сопровождать, выслушивать и поддерживать соотечественников в их жизни, учёбе и трудовой деятельности.
Посол подчеркнул, что семья является основой сохранения национальной культурной самобытности и воспитания любви к Родине у каждого вьетнамца. Он выразил надежду, что община будет и далее сохранять вьетнамский язык, беречь традиционные ценности вьетнамской семьи и формировать образ культурного, ответственного и гуманного вьетнамца в обществе страны пребывания.
Посол высоко оценил спокойствие, сплочённость, взаимопомощь и чувство ответственности, проявленные вьетнамской общиной в условиях сохранявшейся в последнее время сложной обстановки в сфере безопасности в Израиле. По его словам, несмотря на удалённость от Родины, соотечественники продолжают добросовестно трудиться, учиться, устраивать свою жизнь, соблюдать законодательство страны пребывания, сохранять единство и поддерживать добрую репутацию Вьетнама.
Высоко оценив роль Общества вьетнамцев в Израиле в объединении общины, Посол Нгуен Ки Шон выразил надежду, что оно и далее будет эффективно выполнять роль связующего звена между соотечественниками, Посольством и властями страны пребывания, способствуя формированию ещё более сплочённой и устойчиво развивающейся вьетнамской общины.
Встреча по случаю Дня семьи Вьетнама 2026 года не только способствовала укреплению духа единства вьетнамской общины в Израиле, но и содействовала распространению лучших ценностей вьетнамской семьи, укрепляя веру, взаимную привязанность и стремление каждого соотечественника, живущего вдали от Родины, всегда помнить о ней и вместе строить ещё более сплочённую и дружную общину.