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Вьетнаму удалось сохранить лидерство в медальном зачёте 31-х игр ЮВА

Наши спортсмены имеют возможность побить рекорд, установленный Индонезией в качестве страны-хозяйки 19-х игр ЮВА (194 золотые медали).

По состоянию на 21 мая спортивная делегация Вьетнама завоевала 181 золотую, 106 серебряные и 106 бронзовые медали, сохраняя первое место в медальном зачёте 31-х игр ЮВА. За нашей делегацией следует Таиланд, получив 106 золотых медалей. В последний соревновательный день 22 мая  будут разыгран всего 61 комплект медалей. Это значит, что делегация Вьетнама закрепила за собой первое место в медальном зачёте.

Примечательно, что наши спортсмены имеют возможность побить рекорд, установленный Индонезией в качестве страны-хозяйки 19-х игр ЮВА (194 золотые медали).

VOV/VNA

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