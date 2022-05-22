Вьетнаму удалось сохранить лидерство в медальном зачёте 31-х игр ЮВА

По состоянию на 21 мая спортивная делегация Вьетнама завоевала 181 золотую, 106 серебряные и 106 бронзовые медали, сохраняя первое место в медальном зачёте 31-х игр ЮВА. За нашей делегацией следует Таиланд, получив 106 золотых медалей. В последний соревновательный день 22 мая будут разыгран всего 61 комплект медалей. Это значит, что делегация Вьетнама закрепила за собой первое место в медальном зачёте.

Примечательно, что наши спортсмены имеют возможность побить рекорд, установленный Индонезией в качестве страны-хозяйки 19-х игр ЮВА (194 золотые медали).