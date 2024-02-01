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Вьетнаму следует проявлять активность, чтобы справиться с инфляционным давлением
На самом деле инфляция остается на низком уровне, и даже несмотря на приближение праздника Нового года по лунному календарю (Тэт), рост потребительского спроса может повлиять на ИПЦ в феврале, но на разумном уровне.
Товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос во время Тэт. Правительство, агентства по управлению рынком и местные власти также подготовили меры по обеспечению стабильности цен во время Тэта.
Однако, согласно прогнозам, инфляция в этом году будет непредсказуемой из-за различных факторов, таких как повышение цен на электроэнергию, медицинские и образовательные услуги, а также увеличение базовых зарплат с июля месяца.
На своем последнем заседании Департамент управления ценами при Министерстве финансов предложил три сценария развития инфляции со средним ростом ИПЦ на 3,52%, 4,03% и 4,5%. Во всех сценариях инфляция остается в пределах целевого показателя, установленного Национальным собранием.
Последние прогнозы международных организаций, таких как Азиатский банк развития, Всемирный банк и HSBC, относительно инфляции во Вьетнаме в 2024 году весьма позитивны.
Однако инфляционное давление сохраняется, особенно когда трудно предсказать развитие ситуации на рынке и в мировой экономике. Поэтому важно придерживаться активного и гибкого подхода, обеспечивая хороший контроль над инфляцией в соответствии с целями, поставленными Национальным собранием, включая тщательный мониторинг ситуации для быстрого принятия соответствующих мер управления.