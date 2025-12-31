Вьетнаму рекомендовано устранить узкие места для повышения конкурентоспособности логистического сектора

По мнению экспертов, Вьетнаму необходимо реализовать согласованные краткосрочные и долгосрочные меры для обеспечения быстрого и устойчивого роста логистического сектора.

В последние годы логистическая отрасль страны демонстрирует уверенное расширение, постепенно укрепляя свои позиции на региональном и мировом рынках. Однако текущее развитие все еще не соответствует потенциалу и конкурентным преимуществам Вьетнама.

Расположенный в одном из самых динамично развивающихся экономических регионов мира, Вьетнам извлекает выгоду из концентрированных торговых потоков и высокой степени открытости экономики, занимая третье место в АСЕАН и 32-е место в мире. Страна также входит в число 20 крупнейших государств мира по объему международной торговли и в топ-15 по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что открывает значительные возможности для развития логистики.

Осознавая важность данного сектора, Партия и Государство приняли ряд механизмов и политик, направленных на устранение узких мест, снижение издержек и повышение конкурентоспособности.

По данным Министерства промышленности и торговли, благодаря активному руководству со стороны Правительства и эффективному участию министерств и местных органов власти логистический сектор Вьетнама демонстрирует ежегодные темпы роста на уровне 14–16%, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель. Объем рынка в настоящее время оценивается в 45–50 млрд долларов США, что эквивалентно примерно 10% ВВП. В 2025 году Вьетнам вошел в число десяти наиболее перспективных развивающихся логистических рынков мира, занял четвертое место в регионе по логистическому потенциалу, пятое место в АСЕАН и вошел в топ-40 стран мира по показателям эффективности логистики.

В то же время логистические издержки остаются высокими по сравнению с соседними странами региона, что снижает конкурентоспособность. Инфраструктура и региональная связанность развиты неравномерно, сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Цифровая трансформация и развитие «зеленой» логистики пока находятся на начальной стадии. Эксперты предупреждают, что эти узкие места необходимо устранять посредством практических и хорошо скоординированных решений.