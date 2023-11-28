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НОВОСТИ

Вьетнаму рекомендовано расширять экспорт, осваивать новые рынки сбыта

Экспорт, наряду с потреблением и инвестициями, играет решающую роль в преодолении трудностей, стоящих перед экономикой Вьетнама, и в ее скорейшем оживлении. В последнем отчете Всемирного банка (ВБ), обновившем макроэкономическую ситуацию во Вьетнаме за октябрь, отмечается, что экспорт и импорт продолжают восстанавливаться, удовлетворяя растущий спрос из-за рубежа. Несмотря на то, что ситуация с экспортом с мая демонстрирует признаки улучшения, совокупный показатель за первые 10 месяцев остается ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Тем не менее, этот показатель демонстрирует позитивные сигналы, отражающие высокую конкурентоспособность многих экспортных товаров и услуг, в которых Вьетнам выделяется.

Рамла Халиди, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме, признала, что, сосредоточившись на продвижении экспорта, Вьетнам правильно проводит политику самообеспечения посредством интеграции с целью увеличения доли рынка товаров и услуг, поставляемых за рубеж, в том числе тех, которые имеют преимущества на мировых рынках с высоким спросом.

Однако в долгосрочной перспективе Вьетнам может потерять конкурентоспособность в некоторых чувствительных к ценам секторах экспорта, особенно в трудоемкой обрабатывающей промышленности или сельском хозяйстве. Это подчеркивает важность быстрого расширения рынков и удержания новых, поскольку ожидается рост спроса.

Для содействия устойчивому развитию экспорта и повышения экспортной конкурентоспособности Вьетнама Чан Тхань Хай, заместитель директора Агентства внешней торговли Министерства промышленности и торговли (MoIT), заявил, что необходимо разработать меры по поддержке производства, созданию устойчивых поставок и выходу на новые экспортные рынки. Кроме того, правительству необходимо продолжать совершенствовать свою институциональную базу и укреплять государственное управление импортно-экспортной деятельностью для содействия честной торговле и противодействия мошенничеству.

С точки зрения бизнеса, Ле Тьен Чыонг, председатель Вьетнамской национальной швейной и текстильной группы (Vinatex), сказал, что для повышения экспортной конкурентоспособности Вьетнама необходимо сосредоточиться на инвестициях в автоматизацию для повышения производительности и результативности, снижения затрат на рабочую силу и улучшения качества продукции.

Предприниматели также предложили правительству и соответствующим министерствам продолжать сотрудничать с ними в поиске новых партнерств, рынков и клиентов посредством реализации программ развития торговли, подписания соглашений о свободной торговле и протоколов о сотрудничестве. Кроме того, они рекомендовали разработать политику, поощряющую переход к экологичному и устойчивому производству.

ИЖВ/ВИА

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