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Вьетнаму рекомендовано расширять экспорт, осваивать новые рынки сбыта
Рамла Халиди, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме, признала, что, сосредоточившись на продвижении экспорта, Вьетнам правильно проводит политику самообеспечения посредством интеграции с целью увеличения доли рынка товаров и услуг, поставляемых за рубеж, в том числе тех, которые имеют преимущества на мировых рынках с высоким спросом.
Однако в долгосрочной перспективе Вьетнам может потерять конкурентоспособность в некоторых чувствительных к ценам секторах экспорта, особенно в трудоемкой обрабатывающей промышленности или сельском хозяйстве. Это подчеркивает важность быстрого расширения рынков и удержания новых, поскольку ожидается рост спроса.
Для содействия устойчивому развитию экспорта и повышения экспортной конкурентоспособности Вьетнама Чан Тхань Хай, заместитель директора Агентства внешней торговли Министерства промышленности и торговли (MoIT), заявил, что необходимо разработать меры по поддержке производства, созданию устойчивых поставок и выходу на новые экспортные рынки. Кроме того, правительству необходимо продолжать совершенствовать свою институциональную базу и укреплять государственное управление импортно-экспортной деятельностью для содействия честной торговле и противодействия мошенничеству.
С точки зрения бизнеса, Ле Тьен Чыонг, председатель Вьетнамской национальной швейной и текстильной группы (Vinatex), сказал, что для повышения экспортной конкурентоспособности Вьетнама необходимо сосредоточиться на инвестициях в автоматизацию для повышения производительности и результативности, снижения затрат на рабочую силу и улучшения качества продукции.
Предприниматели также предложили правительству и соответствующим министерствам продолжать сотрудничать с ними в поиске новых партнерств, рынков и клиентов посредством реализации программ развития торговли, подписания соглашений о свободной торговле и протоколов о сотрудничестве. Кроме того, они рекомендовали разработать политику, поощряющую переход к экологичному и устойчивому производству.