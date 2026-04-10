НОВОСТИ

Вьетнаму рекомендовано выстраивать устойчивые связи для производства биоэтанола

По данным Вьетнамской ассоциации биотоплива, в настоящее время в стране действуют шесть заводов по производству топливного этанола с совокупной проектной мощностью около 600 тыс. кубометров в год.

 

Автозаправочная станция Чан Фу в квартале Нгиало провинции Куангнгай продает местным жителям бензин E10. Фото: ВИА.

Автозаправочная станция Чан Фу в квартале Нгиало провинции Куангнгай продает местным жителям бензин E10. Фото: ВИА

На фоне продолжающегося роста спроса на бензин E10 RON95 с добавлением биоэтанола обеспечение стабильных поставок сырья, такого как маниок и кукуруза, для производства этанола остается серьезной проблемой, требующей согласованных и комплексных решений.

По данным Вьетнамской ассоциации биотоплива, в настоящее время в стране действуют шесть заводов по производству топливного этанола с совокупной проектной мощностью около 600 тыс. кубометров в год. При полной загрузке эти предприятия могли бы обеспечить примерно 40% потребности в этаноле для смешивания бензина E10 RON95. Однако обеспечение достаточного объема сырья для работы на полную мощность по-прежнему сопряжено со значительными трудностями.

На практике большая часть производимого во Вьетнаме этанола изготавливается из маниока — сырья с ограниченной доступностью и сравнительно невысокой эффективностью, что ведет к росту производственных затрат.

Как отметил бывший руководитель департамента политики развития сельских районов Института исследований политики и стратегии, доцент, кандидат наук Чу Тиен Куанг, площади выращивания маниока в стране сокращаются из-за снижения урожайности, быстрого истощения почв и негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, раздробленность хозяйств и ограниченный уровень механизации сдерживают рост производительности и повышают затраты на уборку урожая. У фермеров также отсутствуют достаточные стимулы для выращивания маниока из-за низких закупочных цен и отсутствия стабильных контрактов на сбыт.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя и генеральный секретарь Генерального совета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Вьетнама Нгуен Чи Нгок. По его словам, практика выращивания маниока для нужд производства этанола реализуется не первый год. Однако для обеспечения устойчивости этого процесса необходимы соответствующая политика и отлаженные технические решения, поскольку маниок, с одной стороны, является ценным сырьем для производства биотоплива, а с другой — может становиться источником чрезмерной нагрузки на окружающую среду.

С точки зрения бизнеса директор компании с ограниченной ответственностью «Ня Сань Вьетнам» Фам Ван Туан отметил, что сырье для производства этанола его предприятие в основном получает из маниока и кукурузы. Маниок полностью закупается на внутреннем рынке, тогда как кукуруза поступает как из отечественных источников, так и по импорту с южноамериканских рынков, таких как Аргентина и Бразилия, а также из США.

Он добавил, что кукуруза отличается более стабильными поставками и более ровным качеством по таким показателям, как содержание крахмала, уровень примесей и технические параметры, необходимые для производства этанола. Маниок, напротив, носит ярко выраженный сезонный характер: в период сбора урожая его предложение велико, а цены низкие, тогда как в межсезонье стоимость резко возрастает.

ИЖВ/ВИА

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

На фоне обостряющейся глобальной конкуренции за долю туристического рынка международные туристические ярмарки все более убедительно подтверждают свою роль эффективной площадки для продвижения направлений и налаживания партнерских связей, способствуя укреплению позиций Вьетнама на мировой туристической карте.
