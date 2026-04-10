Вьетнаму рекомендовано выстраивать устойчивые связи для производства биоэтанола

Автозаправочная станция Чан Фу в квартале Нгиало провинции Куангнгай продает местным жителям бензин E10. Фото: ВИА

На фоне продолжающегося роста спроса на бензин E10 RON95 с добавлением биоэтанола обеспечение стабильных поставок сырья, такого как маниок и кукуруза, для производства этанола остается серьезной проблемой, требующей согласованных и комплексных решений.

По данным Вьетнамской ассоциации биотоплива, в настоящее время в стране действуют шесть заводов по производству топливного этанола с совокупной проектной мощностью около 600 тыс. кубометров в год. При полной загрузке эти предприятия могли бы обеспечить примерно 40% потребности в этаноле для смешивания бензина E10 RON95. Однако обеспечение достаточного объема сырья для работы на полную мощность по-прежнему сопряжено со значительными трудностями.

На практике большая часть производимого во Вьетнаме этанола изготавливается из маниока — сырья с ограниченной доступностью и сравнительно невысокой эффективностью, что ведет к росту производственных затрат.

Как отметил бывший руководитель департамента политики развития сельских районов Института исследований политики и стратегии, доцент, кандидат наук Чу Тиен Куанг, площади выращивания маниока в стране сокращаются из-за снижения урожайности, быстрого истощения почв и негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, раздробленность хозяйств и ограниченный уровень механизации сдерживают рост производительности и повышают затраты на уборку урожая. У фермеров также отсутствуют достаточные стимулы для выращивания маниока из-за низких закупочных цен и отсутствия стабильных контрактов на сбыт.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя и генеральный секретарь Генерального совета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Вьетнама Нгуен Чи Нгок. По его словам, практика выращивания маниока для нужд производства этанола реализуется не первый год. Однако для обеспечения устойчивости этого процесса необходимы соответствующая политика и отлаженные технические решения, поскольку маниок, с одной стороны, является ценным сырьем для производства биотоплива, а с другой — может становиться источником чрезмерной нагрузки на окружающую среду.

С точки зрения бизнеса директор компании с ограниченной ответственностью «Ня Сань Вьетнам» Фам Ван Туан отметил, что сырье для производства этанола его предприятие в основном получает из маниока и кукурузы. Маниок полностью закупается на внутреннем рынке, тогда как кукуруза поступает как из отечественных источников, так и по импорту с южноамериканских рынков, таких как Аргентина и Бразилия, а также из США.

Он добавил, что кукуруза отличается более стабильными поставками и более ровным качеством по таким показателям, как содержание крахмала, уровень примесей и технические параметры, необходимые для производства этанола. Маниок, напротив, носит ярко выраженный сезонный характер: в период сбора урожая его предложение велико, а цены низкие, тогда как в межсезонье стоимость резко возрастает.