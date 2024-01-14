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Вьетнаму посоветовали использовать внутренний рынок для стимулирования роста

Прогноз на 2024 год показывает, что потребительский спрос будет по-прежнему вносить основной вклад в экономический рост Вьетнама, в дополнение к волновым эффектам от государственных инвестиций и экспорта.

 

Чан Зу Лить, экономический эксперт, заявил, что настало время в полной мере использовать внутренний рынок, считая его ключевым моментом для сбалансирования экономической политики страны, ориентированной на экспорт, и укрепления внутренних возможностей экономики.

Внутренний рынок, включающий в себя торговлю и услуги, занимает значительную долю в росте ВВП. Кроме того, рынок Вьетнама с населением в 100 миллионов человек остается привлекательным как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.

Чан Зу Лить выделил основные меры по укреплению рынка, такие как налоговые инструменты, расширение потребительского кредитования, развитие туризма и институциональные реформы.

Поддерживая эту точку зрения, Нгуен Куок Вьет, заместитель директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (VEPR), сказал, что сектор услуг, особенно внутреннее потребление, сыграл решающую роль в росте ВВП в 2023 году и продолжает оставаться основным фактором экономического роста в этом году.

По мнению эксперта, стимулирование внутреннего потребления в нынешних условиях должно не только следовать традиционным мерам, но и соответствовать новым критериям зеленого роста и сокращения выбросов углерода. Кроме того, для укрепления доверия инвесторов необходимо решить проблемы на рынке недвижимости и провести институциональные реформы.

Нгуен Ань Дык, председатель Ассоциации розничных торговцев Вьетнама (AVR), рекомендовал предприятиям использовать возможности, возникающие в результате реализации торговых соглашений между Вьетнамом и другими странами и регионами мира, интегрируя их в свою производственную и коммерческую деятельность.

Подчеркивая текущую ситуацию, когда экспорт товаров Вьетнама в значительной степени зависит от вклада предприятий с иностранными инвестициями, на которые приходится 70-75% всего экспортного оборота страны, До Тхиен Ань Туан, преподаватель государственной политики в Школе государственной политики и управления Фулбрайта, говорит, что стимулирование внутреннего потребительского спроса является наиболее практичным решением. Он предложил сосредоточиться на кампании "Вьетнамцы отдают предпочтение вьетнамским товарам" и направить поддержку на отечественные предприятия.

По мнению экономических экспертов, внутренний рынок по-прежнему обладает неиспользованным потенциалом. В то время как такие составляющие роста, как экспорт и инвестиции, сталкиваются с проблемами, повышение уровня потребления является самым быстрым, экономически эффективным и потенциально высокоэффективным решением.

ИЖВ/ВИА

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