Вьетнаму нужна квалифицированная рабочая сила, чтобы к 2035 году стать экономикой с доходом выше среднего

Вьетнаму потребуется квалифицированная рабочая сила, чтобы к 2035 году превратиться в страну с доходом выше среднего. Об этом было заявлено в недавно опубликованном докладе Всемирного банка под названием «Подведение итогов: обучение для роста».

В своем двухгодичном отчете банк сказал: «Вьетнаму для роста нужна рабочая сила с навыками XXI века. По мере того, как экономика движется от низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работы в производстве и сфере услуг к более инновационной модели роста, основанной на отраслях и услугах с более высокой добавленной стоимостью, рабочей силе Вьетнама необходимо будет достичь более высокого уровня и более актуальных навыков».

Об этом говорится в Стратегии социально-экономического развития правительства Вьетнама на 2021–2030 гг., направленной на использование научных, технологических, инновационных и цифровых знаний и создание качественных человеческих ресурсов в качестве ключевых факторов повышения производительности и будущего экономического роста. Для достижения этих целей Вьетнаму необходимо реформировать свою систему образования, чтобы улучшить качество и доступность и, таким образом, предоставить населению необходимые навыки.

В этом отчете также подчеркивается, что преобразование системы высшего образования является ключом к повышению производительности страны и достижению ее целей в области развития в контексте, когда страна вновь выходит из пандемии и попадает в сложную глобальную среду.

Соавтор отчета Дорсати Мадани сказал, что, хотя восстановление экономики Вьетнама было относительно стабильным, не во всех секторах наблюдалась одинаковая ситуация.

Воздействие кризиса на работников и домохозяйства было серьезным и продолжительным: около 45% заявили о более низких доходах в декабре 2021 года, чем в предыдущем году.

Воздействие пандемии по-прежнему ощущается: по состоянию на март 2022 года предприятия сообщают о повсеместной нехватке рабочей силы, которая более остро ощущалась в сфере услуг и производства, а также в районе Хошимина.

Это, в дополнение к замедлению роста или стагфляции на основных экспортных рынках, дальнейшие скачки цен на сырьевые товары, продолжающееся нарушение глобальных цепочек поставок или появление новых штаммов COVID-19 препятствуют полному восстановлению Вьетнама.

Статистика показала, что население Вьетнама имеет в среднем 10,2 года обучения, уступая только Сингапуру среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Индекс человеческого капитала Вьетнама составляет 0,69 из максимума 1, что является самым высоким показателем среди стран с уровнем дохода ниже среднего.

Однако низкая актуальность навыков выпускников университетов поставила страну в нижнюю треть из 140 стран, перечисленных в Индексе конкурентоспособности 2018 года по релевантности навыков выпускников университетов.

В опубликованном в 2019 году опросе Всемирного банка о навыках и предприятиях также говорится, что 73% опрошенных вьетнамских фирм сообщают о трудностях с набором сотрудников с лидерскими и управленческими навыками, 54% с социально-эмоциональными навыками и 68% со специфическими для работы техническими навыками.

Сосредоточив внимание на третичном и высшем образовании, отчет Всемирного банка рекомендует реформировать систему образования, чтобы улучшить качество и доступность и, таким образом, предоставить населению необходимые навыки.

В докладе говорится, что реформы системы высшего образования Вьетнама могут помочь в достижении целей развития.

Растущие финансовые затраты на получение высшего образования и восприятие убывающей экономической отдачи от получения высшего образования ослабили спрос.

Хотя усилия по улучшению деловой среды имеют решающее значение для создания рабочих мест, директивные органы также должны предпринять шаги для сокращения несоответствия навыков и повышения качества рабочей силы Вьетнама.

Кэролин Терк, глава представительства Всемирного банка во Вьетнаме, отметила: «Чтобы поддерживать экономический рост желаемыми темпами, Вьетнаму необходимо увеличивать производительность на 2-3% каждый год.

«Международный опыт показал, что более высокой производительности труда можно добиться, инвестируя в систему образования как важную часть пакета инвестиций и реформ. Конкурентоспособная рабочая сила обеспечит столь необходимую Вьетнаму эффективность в долгосрочной перспективе».

В своем отчете Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП Вьетнама увеличится на 7,5% в 2022 году и на 6,7% в 2023 году, при этом устойчивое производство и устойчивый подъем в сфере услуг будут движущими силами восстановления экономики.