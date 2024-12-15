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Вьетнаму необходимо 14 миллиардов долларов США на разработку зарядных станций для электромобилей
Ожидается, что это приведет к сокращению выбросов парниковых газов и создаст огромные возможности для рынка электромобилей (EV).
Переход на электромобили - это огромный шаг к достижению цели Вьетнама «чистый ноль» и защите окружающей среды, который также будет способствовать росту национальной экономики, особенно в плане сокращения расходов на импорт нефти и создания миллионов рабочих мест.
Согласно отчету Всемирного банка, система зарядных станций играет ключевую роль в том, чтобы электромобили стали массовыми, особенно среди тех, кто покупает автомобили впервые. По оценкам, что Вьетнаму к 2030 году потребуется 2,2 миллиарда долларов для строительства сети общественных зарядных станций, и эта цифра увеличится до 13,9 миллиарда долларов к 2040 году и 32,6 миллиарда долларов к 2050 году, чтобы удовлетворить большую часть потребностей населения в электромобилях.
Ожидается, что в связи со стремительным развитием технологий электромобилей и тенденцией к экологичному транспорту спрос на этот тип транспортных средств в ближайшем будущем значительно возрастет. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2035 год будет потреблено более 2,8 миллиона электромобилей, а в период с 2036 по 2050 год - еще 3 миллиона, если ускорить развитие сети зарядных станций.
Крупные производители, такие как VinFast, стали первопроходцами в этой области, не только инвестируя, но и внедряя модель франчайзинга, которая позволяет предприятиям и населению участвовать в развитии сети зарядки. Эта модель способствует не только использованию электромобилей, но и устойчивому развитию индустрии электромобилей во Вьетнаме.
Модели государственно-частного партнерства также рассматриваются как ключевой фактор привлечения инвестиций в зарядные станции.
Электроэнергетические компании, дистрибьюторы топлива и специализированные поставщики услуг по зарядке также могут внести свой вклад в эту схему.
По словам экспертов, для дальнейшего продвижения этой схемы правительству Вьетнама необходимо разработать благоприятную и четкую политику, способствующую привлечению частного сектора. Этого можно достичь с помощью финансовых и нефинансовых стимулов и формирования четкой дорожной карты по внедрению EV со строгими техническими стандартами для зарядной инфраструктуры.
Международные исследования показали, что субсидии на развитие зарядной инфраструктуры в 5-6 раз эффективнее, чем субсидии на покупку электромобилей. Это свидетельствует о том, что если правительство сосредоточится на строительстве зарядных станций, Вьетнам сможет ускорить переход на электромобили и одновременно снизить зависимость от ископаемых источников энергии.
Профессор, доктор Дам Хоанг Фук из Ханойского университета науки и технологий считает, что четкий механизм привлечет инвесторов, тем самым стимулируя развитие сети зарядных станций во Вьетнаме.
Между тем, Нгуен Тхи Фыонг Хиен, заместитель директора Института транспортной стратегии и развития, сказала, что в настоящее время существует эффективная политика по энергетическому переходу, но по-прежнему ощущается нехватка мер поддержки для развития транспортной инфраструктуры. Учитывая это, инвестиции в зарядные станции являются важным шагом правительства для эффективного стимулирования перехода на электромобили и экологичный транспорт.