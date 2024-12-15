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Вьетнаму необходимо 14 миллиардов долларов США на разработку зарядных станций для электромобилей

По словам экспертов, для создания экологически чистой транспортной системы Вьетнаму потребуется почти 14 миллиардов долларов США на развитие сети зарядных станций.

 

Ожидается, что это приведет к сокращению выбросов парниковых газов и создаст огромные возможности для рынка электромобилей (EV).
Переход на электромобили - это огромный шаг к достижению цели Вьетнама «чистый ноль» и защите окружающей среды, который также будет способствовать росту национальной экономики, особенно в плане сокращения расходов на импорт нефти и создания миллионов рабочих мест.

Согласно отчету Всемирного банка, система зарядных станций играет ключевую роль в том, чтобы электромобили стали массовыми, особенно среди тех, кто покупает автомобили впервые. По оценкам, что Вьетнаму к 2030 году потребуется 2,2 миллиарда долларов для строительства сети общественных зарядных станций, и эта цифра увеличится до 13,9 миллиарда долларов к 2040 году и 32,6 миллиарда долларов к 2050 году, чтобы удовлетворить большую часть потребностей населения в электромобилях.

Ожидается, что в связи со стремительным развитием технологий электромобилей и тенденцией к экологичному транспорту спрос на этот тип транспортных средств в ближайшем будущем значительно возрастет. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2035 год будет потреблено более 2,8 миллиона электромобилей, а в период с 2036 по 2050 год - еще 3 миллиона, если ускорить развитие сети зарядных станций.

Крупные производители, такие как VinFast, стали первопроходцами в этой области, не только инвестируя, но и внедряя модель франчайзинга, которая позволяет предприятиям и населению участвовать в развитии сети зарядки. Эта модель способствует не только использованию электромобилей, но и устойчивому развитию индустрии электромобилей во Вьетнаме.

Модели государственно-частного партнерства также рассматриваются как ключевой фактор привлечения инвестиций в зарядные станции. 
Электроэнергетические компании, дистрибьюторы топлива и специализированные поставщики услуг по зарядке также могут внести свой вклад в эту схему.
По словам экспертов, для дальнейшего продвижения этой схемы правительству Вьетнама необходимо разработать благоприятную и четкую политику, способствующую привлечению частного сектора. Этого можно достичь с помощью финансовых и нефинансовых стимулов и формирования четкой дорожной карты по внедрению EV со строгими техническими стандартами для зарядной инфраструктуры.

Международные исследования показали, что субсидии на развитие зарядной инфраструктуры в 5-6 раз эффективнее, чем субсидии на покупку электромобилей. Это свидетельствует о том, что если правительство сосредоточится на строительстве зарядных станций, Вьетнам сможет ускорить переход на электромобили и одновременно снизить зависимость от ископаемых источников энергии.

Профессор, доктор Дам Хоанг Фук из Ханойского университета науки и технологий считает, что четкий механизм привлечет инвесторов, тем самым стимулируя развитие сети зарядных станций во Вьетнаме.

Между тем, Нгуен Тхи Фыонг Хиен, заместитель директора Института транспортной стратегии и развития, сказала, что в настоящее время существует эффективная политика по энергетическому переходу, но по-прежнему ощущается нехватка мер поддержки для развития транспортной инфраструктуры. Учитывая это, инвестиции в зарядные станции являются важным шагом правительства для эффективного стимулирования перехода на электромобили и экологичный транспорт.

ИЖВ/ВИА

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