Вьетнаму необходимо разработать всеобъемлющую национальную стратегию перехода к экологически чистым технологиям

Фам Тхи Нгок Тхуи, директор офиса Совета IV, сообщила, что Совет представил премьер-министру доклад с оценкой готовности и проблем вьетнамских предприятий к зеленому переходу. Этот доклад был составлен на основе широкого опроса 2734 предприятий, консультаций с руководителями почти 50 ассоциаций и ключевых предприятий, посещения заводов на месте, а также обсуждений с международными и местными экспертами.



В отчете подчеркивается, что зеленый переход становится глобальной гонкой, и ведущие страны инвестируют значительные ресурсы и создают правовую базу для его продвижения как внутри страны, так и на международном уровне. Вьетнам должен действовать решительно, чтобы соответствовать обязательствам правительства на COP26 и COP27 и обеспечить использование международных ресурсов, доступных для зеленого перехода.

Зеленый переход требует не просто изолированной политики, а системы стратегий и программ, охватывающих инвестиции, торговлю и экономическое развитие, одновременно поощряя зеленые инициативы и сокращая выбросы. Вьетнаму необходима комплексная национальная стратегия зеленого перехода под руководством правительства, при тесной координации между министерствами, местными администрациями, частным сектором и общественностью. В этой стратегии должны быть четко определены сроки, ответственность, цели и меры по контролю за прогрессом.

По данным опроса, 48,7% предприятий признают важность сокращения выбросов и зеленого перехода, причем 16,9% считают их решающими. Однако 17,4% считают их ненужными, а 33,9% - умеренно важными.

Интересно, что и отечественные, и ориентированные на экспорт предприятия продемонстрировали одинаковый уровень осведомленности о необходимости зеленого перехода.

Сельскохозяйственный и промышленный секторы были более осведомлены о важности сокращения выбросов, чем строительство и сфера услуг: 59,6% сельскохозяйственных предприятий и 54,1% промышленных фирм признали необходимость зеленого перехода. Предприятия с иностранными инвестициями были несколько более готовы к зеленому переходу, чем отечественные компании.

Однако 64% опрошенных предприятий не предприняли никаких мер по подготовке к зеленому переходу. Только 5,5% предприняли шаги по сокращению выбросов в ключевых видах деятельности, и лишь 3,8% отслеживали и сообщали о годовых результатах сокращения выбросов. Такая неготовность может создать значительное давление в будущем, когда вступят в силу более строгие международные нормы.

В ходе исследования были выявлены три наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие зеленый переход, - доступ к капиталу, квалифицированной рабочей силе и техническим решениям. Зеленый переход требует значительных капиталовложений.

По данным Всемирного банка, в период с 2022 по 2040 год Вьетнаму потребуется дополнительно 368 миллиардов долларов США на повышение устойчивости и сокращение выбросов, причем вклад частного сектора должен покрыть почти 50% финансирования.

В настоящее время зеленое финансирование во Вьетнаме остается недостаточно развитым. По состоянию на конец 2023 года доля зеленых кредитов составляла всего 4,5% от общего объема непогашенных кредитов, а зеленых облигаций было мало.

Несмотря на то, что правительство и международные партнеры работают над поддержкой зеленых проектов, предприятиям все еще трудно получить доступ к необходимым средствам из-за нормативных и административных барьеров. Вьетнам должен решить эти проблемы, чтобы обеспечить успешный зеленый переход, который необходим для устойчивого роста страны и ее международной конкурентоспособности.