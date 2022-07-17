Вьетнаму необходимо около 368 млрд. долл. США для развития климатоустойчивой и низкоуглеродной экономики

Согласно Докладу о климате и развитии Вьетнама (CCDR), опубликованному Всемирным банком 13 июля, Вьетнаму необходимо инвестировать около 368 млрд. долл. США до 2040 года, чтобы построить устойчивую к изменению климата и низкоуглеродную экономику.

Доклад о климате и развитии Вьетнама является одним из первых в серии отчетов о климате и развитии Группы Всемирного банка.

Кэролин Терк, директор Всемирного банка во Вьетнаме, заявила, что изменение климата все больше влияет на развитие страны, и теперь перед ней встают критические вопросы о том, как реагировать.

По ее словам, Доклад о климате и развитии страны Вьетнама посвящен тому, как страна может поддерживать свой экономический рост во время изменения климата и как она может сбалансировать свои цели в области развития с растущими климатическими рисками.

Изменение климата стоит до 14,5% ВВП

Имея береговую линию протяженностью 3.260 км, которая включает в себя крупные города и производственные площадки, Вьетнам относится к числу очень уязвимых стран мира и сильно подвержен подъему уровня моря, экстремальным погодным условиям и повышению температуры. Первоначальные исследования показывают, что в 2020 году страна потеряла около 10 млрд. долл. США, что эквивалентно 3,2% ВВП из-за воздействия изменения климата.

По оценкам, без надлежащих мер по смягчению последствий и адаптации к 2050 году Вьетнам будет терять до 15% ВВП в год, в результате чего к 2030 году 1 млн. человек снова окажется за чертой бедности.

«Быстрый экономический рост, урбанизация и индустриализация страны были обусловлены угольной энергетикой, создающей значительные выбросы парниковых газов (ПГ), — сказала Терк.

Вьетнам не является крупным источником парниковых газов в мире, на его долю приходится 0,8% мировых выбросов. Но за последние два десятилетия страна стала одним из самых быстрорастущих источников выбросов парниковых газов на душу населения в мире.

Более того, выбросы парниковых газов во Вьетнаме также связаны с токсичным загрязнением воздуха, от которого страдают многие его города, особенно Ханой, с последствиями для здоровья человека и производительности труда.

Она сказала, что у Вьетнама есть путь для устранения климатических рисков при сохранении устойчивого экономического роста - сочетание адаптации к изменению климата путем принятия решительных мер для защиты людей, активов и секторов, а также смягчения последствий изменения климата путем вывода экономики из зависимости от углеродоемкой энергии.

При правильном планировании страна будет увеличивать свой ВВП на душу населения более чем на 5% в год — средний показатель, необходимый для достижения высоких доходов к 2045 году при достижении целей в области климата.

Согласно отчету, необходимо сосредоточить внимание на ряде неотложных и результативных мероприятий, включая скоординированную региональную программу для дельты Меконга, комплексную программу инвестиций в устойчивость прибрежных районов для городских центров и соединительной инфраструктуры, целевую программу по сокращению загрязнения воздуха для Ханоя, ускоренную переход к чистой энергии и новый общественный договор для защиты уязвимых людей.

Чтобы стать устойчивой к изменению климата экономикой с нулевым уровнем выбросов, стране необходимо будет выделять дополнительные инвестиции в размере около 6,8% ВВП ежегодно, или 368 млрд. долл. США в совокупности к 2040 году.

Он рекомендует, чтобы эта сумма могла быть профинансирована как государственным, так и частным секторами, а также сочетанием внутренних и международных финансовых источников.

Меры по адаптации потребуют значительных инвестиций в модернизацию и обновление государственных активов и инфраструктуры. Защитные инвестиции для управления повышением уровня моря также потребуют значительного финансирования.

Чтобы достичь нулевого уровня выбросов, Вьетнаму придется вложить значительные средства в свои основные секторы выбросов, включая энергетику, транспорт, сельское хозяйство и промышленность.

В отчете говорится, что для ограничения выбросов потребуются динамичные стратегии, особенно в энергетическом секторе, где следует продвигать возобновляемые источники энергии.