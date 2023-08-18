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Вьетнаму необходима инновационная модель роста
Участники мероприятия, организованного Forbes Vietnam и некоторыми другими организациями, отметили необходимость перехода вьетнамской экономики от роста, основанного на капитале, дешевой рабочей силе и природных ресурсах, к росту, основанному на знаниях.
В частности, предприятиям необходимо преобразовать свою модель роста, основанную на эффективном использовании ресурсов и устойчивых бизнес-стратегиях, чтобы идти в ногу с изменениями в условиях технологической революции. Они должны адаптировать свое производство к стандартам устойчивого развития, а также к колебаниям на внутреннем и мировом рынках.
По их словам, в 2023 году произойдет бум искусственного интеллекта (ИИ), и влияние технологий изменит многие бизнес-модели.
Со стороны правительства создание механизмов содействия экологичному производству и повышению конкурентоспособности не только удовлетворит вкусы потребителей на ключевых экспортных рынках, но и поможет стимулировать экологичный рост в соответствии с общемировой тенденцией.
Участники отметили, что помимо возможностей «зеленой» волны производства и экспорта Вьетнам может воспользоваться шансами, извлекая выгоду из соглашений о свободной торговле, особенно нового поколения, для диверсификации экспортных товаров и рынков сбыта.
Говоря о Четвертой промышленной революции, Нгуен Ан Нгуен, основатель и генеральный директор Trusting Social, сказал, что это «рассвет» эры искусственного интеллекта, который влияет как на социальную жизнь, так и на экономическую деятельность.
Поэтому предприятия должны осуществлять цифровую трансформацию шаг за шагом, но методологически, чтобы практически приносить пользу своей деятельности и улучшать опыт партнеров и клиентов, отметил он.
Нгуен Ань Дык, генеральный директор Союза торговых кооперативов города Хошимин (Saigon Co.op) и председатель Ассоциации розничных торговцев Вьетнама, рекомендовал предприятиям активно вносить изменения, уделяя особое внимание реструктуризации своего управления и бизнес-операций, при этом постоянно быть в курсе механизмов и политики правительства и местных органов власти, чтобы извлечь из них выгоду и создать больше ценностей.
По его мнению, в условиях встречных ветров им следует проявлять настойчивость в решении вопроса о росте, добавив, что замедление экономического роста не только создает проблемы, но и предоставляет компаниям возможности для самооценки, большей открытости в инвестициях и бизнесе и внедрения инноваций в свои модели управления рисками.
Также на форуме вьетнамский журнал Forbes назвал 50 лучших компаний, котирующихся на бирже в 2023 году. Общая выручка этих компаний составила более 1,49 квадриллиона донгов (62,5 миллиарда долларов США), а прибыль после уплаты налогов - более 228 трлн донгов, что на 24,9% и 18% больше, чем в списке 2022 года, соответственно. Журнал выпускает этот список уже 11-й год.