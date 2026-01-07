Вьетнаму и Индии необходимо и далее вырабатывать ориентиры развития всеобъемлющего стратегического партнёрства

Вьетнаму и Индии необходимо и далее определять ориентиры развития двусторонних отношений в контексте приближающегося десятилетия со дня установления всеобъемлющего стратегического партнёрства, заявил Посол Индии во Вьетнаме Тшеринг В. Шерпа.



В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА), индийский дипломат подчеркнул необходимость укрепления традиционных опор двусторонних отношений, основанных на стратегическом доверии, давних культурно-исторических связях и расширяющемся сотрудничестве в новых сферах.





Посол Индии во Вьетнаме Тшеринг В. Шерпа. (Фото: ВИА)

Индия стала одной из первых стран, установивших всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Вьетнамом в 2016 году, на фоне многолетней дружбы и тесных связей между двумя странами, сформировавшихся задолго до официального установления дипломатических отношений в 1972 году. Вьетнам является важным партнёром Индии в рамках политики «Действуй на Востоке», а также в Индо-Тихоокеанском регионе, на основе общих интересов в продвижении мира, стабильности и процветания в регионе.



Подводя итоги достигнутых успехов в различных областях — от политического сотрудничества, партнёрства в целях развития, обороны и безопасности, торговли и инвестиций до народных обменов, — Посол выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться и динамично развиваться.

По его словам, инновации, ключевые и новые технологии, возобновляемая энергетика и здравоохранение являются перспективными направлениями сотрудничества между двумя странами. В частности, такие сферы, как искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления, проектирование чипов нового поколения, редкоземельные минералы, передовое производство, космические технологии, а также цифровые решения для эффективного управления, данные и кибербезопасность, рассматриваются как особенно многообещающие.



В то же время Посол отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Индией и Вьетнамом пока не в полной мере раскрывает свой потенциал и не соответствует уровню двусторонних дипломатических отношений, в связи с чем содействие взаимодействию и связям между деловыми кругами двух стран следует рассматривать как первоочередную задачу. Наряду с заметным прогрессом в сотрудничестве в сферах цифровой инфраструктуры, финансовых технологий, индустрии электромобилей, автомобилестроения, фармацевтики и электроники, финансовый сектор и цифровые платёжные системы также представляют собой перспективное направление взаимодействия, способное принести устойчивые выгоды обеим сторонам.



Он сообщил, что в настоящее время Индия совместно с Вьетнамом и другими государствами — членами АСЕАН проводит обзор и обновление Соглашения о торговле товарами АСЕАН – Индия (AITIGA) 2009 года с целью его адаптации к современным условиям. Этот процесс направлен на повышение устойчивости торговли и бизнеса к рыночным колебаниям в условиях возрастающей глобальной неопределённости, а также на обеспечение стабильности цепочек поставок. Дипломат выразил надежду на дальнейшую активную поддержку Вьетнамом данного процесса.



По словам Посла, двум странам также необходимо активизировать сотрудничество в новых сферах, включая возобновляемую энергетику, низкоуглеродную энергетику и науку и технологии, одновременно ускоряя процессы инновационного развития и рассматривая эти направления в качестве приоритетных в ближайшее время.



В сфере культурно-образовательного сотрудничества Посол Шерпа подтвердил приверженность индийской стороны рассмотрению возможности предоставления Вьетнаму дополнительных стипендий в рамках Индийской программы экономического и технического сотрудничества (ITEC).