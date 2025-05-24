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Вьетнаму грозит острая нехватка специалистов в области кибербезопасности
«Во Вьетнаме в течение ближайших трёх лет ожидается нехватка более 700 000 специалистов в области кибербезопасности. В настоящее время около 56% государственных учреждений и предприятий испытывают дефицит кадров в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Для обеспечения круглосуточного мониторинга киберугроз по системе 24/7 требуется как минимум 8–10 сотрудников для посменной работы в три смены по четыре бригады», — отметил Ву Нгок Шон.
По его словам, дефицит кадров во многом обусловлен слабой связью между системой образования и реальными потребностями бизнеса. Компании слабо вовлечены в подготовку специалистов, а вузы, в свою очередь, недостаточно сотрудничают с индустрией для своевременного обновления образовательных программ в соответствии с технологическими изменениями. Это приводит к тому, что выпускники не обладают практическими навыками работы с крупными IT-системами. Кроме того, число вузов, предлагающих углубленную подготовку в области кибербезопасности, остается ограниченным, а практические курсы и тренинги по реагированию на реальные ситуация — недостаточно развиты.
На основе международного опыта Ву Нгок Шон подчеркнул необходимость тесной координации между научно-исследовательскими институтами, учебными заведениями и бизнесом, чтобы студенты могли с ранних этапов обучения включаться в практическую деятельность компаний и лучше понимать реальные потребности отрасли. Он также предложил внедрить систему стипендий и гарантированного трудоустройства после окончания обучения. Кроме того, он призвал государственные органы как можно скорее разработать профессиональные стандарты в области кибербезопасности, а также внедрить финансовые меры поддержки и льготы по оплате обучения для студентов этой специальности.
Генерал-майор Ле Минь Мань, заместитель директора Департамента кибербезопасности и борьбы с преступлениями с использованием высоких технологий Министерства общественной безопасности, отметил, что Вьетнам сталкивается с серьёзными вызовами в обеспечении национальной безопасности, общественного порядка и информационной защищённости. По его словам, ежегодно десятки тысяч критически важных информационных систем государственных органов, организаций и предприятий подвергаются атакам хакеров. Защита этих систем и данных — задача как первоочередная, так и стратегическая, требующая усилий со стороны всей политической системы, а также личной ответственности каждого органа, организации, предприятия и гражданина.
Vietnam Security Summit 2025 — ежегодное мероприятие, посвящённое вопросам кибербезопасности, в этом году прошло под лозунгом: «Обеспечение кибербезопасности и укрепление доверия в новой эпохе».
В рамках саммита организаторы представили экспозицию передовых решений и продуктов в области информационной безопасности от более чем 50 ведущих отечественных и международных поставщиков. Были продемонстрированы новейшие технологии и разработки в таких ключевых направлениях, как защита с применением искусственного интеллекта, облачная безопасность, защита данных, а также управление цифровыми идентичностями и доступом..