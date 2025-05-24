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НОВОСТИ

Вьетнаму грозит острая нехватка специалистов в области кибербезопасности

В ближайшее время во Вьетнаме прогнозируется дефицит более 700 тыс квалифицированных специалистов в области кибербезопасности. В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации политики подготовки кадров в данной сфере, чтобы удовлетворить растущие потребности практики. Эта проблема была озвучена на Международной конференции и выставке по кибербезопасности Vietnam Security Summit 2025, которая состоялась утром 23 мая в городе Хошимин и была организована Национальной ассоциацией кибербезопасности Вьетнама совместно с корпорацией IEC. По словам Ву Нгок Шона, главы Комитета по исследованиям, консультированию, развитию и международному сотрудничеству (при Национальной ассоциации кибербезопасности), Вьетнам входит в число стран с высоким уровнем риска кибератак. Согласно статистике ассоциации, в 2024 году было зафиксировано более 659 000 инцидентов, связанных с киберугрозами. Около 46,15% государственных учреждений и частных компаний во Вьетнаме подверглись по меньшей мере одной кибератаке.

«Во Вьетнаме в течение ближайших трёх лет ожидается нехватка более 700 000 специалистов в области кибербезопасности. В настоящее время около 56% государственных учреждений и предприятий испытывают дефицит кадров в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Для обеспечения круглосуточного мониторинга киберугроз по системе 24/7 требуется как минимум 8–10 сотрудников для посменной работы в три смены по четыре бригады», — отметил Ву Нгок Шон.

По его словам, дефицит кадров во многом обусловлен слабой связью между системой образования и реальными потребностями бизнеса. Компании слабо вовлечены в подготовку специалистов, а вузы, в свою очередь, недостаточно сотрудничают с индустрией для своевременного обновления образовательных программ в соответствии с технологическими изменениями. Это приводит к тому, что выпускники не обладают практическими навыками работы с крупными IT-системами. Кроме того, число вузов, предлагающих углубленную подготовку в области кибербезопасности, остается ограниченным, а практические курсы и тренинги по реагированию на реальные ситуация — недостаточно развиты.

На основе международного опыта Ву Нгок Шон подчеркнул необходимость тесной координации между научно-исследовательскими институтами, учебными заведениями и бизнесом, чтобы студенты могли с ранних этапов обучения включаться в практическую деятельность компаний и лучше понимать реальные потребности отрасли. Он также предложил внедрить систему стипендий и гарантированного трудоустройства после окончания обучения. Кроме того, он призвал государственные органы как можно скорее разработать профессиональные стандарты в области кибербезопасности, а также внедрить финансовые меры поддержки и льготы по оплате обучения для студентов этой специальности.

Генерал-майор Ле Минь Мань, заместитель директора Департамента кибербезопасности и борьбы с преступлениями с использованием высоких технологий Министерства общественной безопасности, отметил, что Вьетнам сталкивается с серьёзными вызовами в обеспечении национальной безопасности, общественного порядка и информационной защищённости. По его словам, ежегодно десятки тысяч критически важных информационных систем государственных органов, организаций и предприятий подвергаются атакам хакеров. Защита этих систем и данных — задача как первоочередная, так и стратегическая, требующая усилий со стороны всей политической системы, а также личной ответственности каждого органа, организации, предприятия и гражданина.

Vietnam Security Summit 2025 — ежегодное мероприятие, посвящённое вопросам кибербезопасности, в этом году прошло под лозунгом: «Обеспечение кибербезопасности и укрепление доверия в новой эпохе».

В рамках саммита организаторы представили экспозицию передовых решений и продуктов в области информационной безопасности от более чем 50 ведущих отечественных и международных поставщиков. Были продемонстрированы новейшие технологии и разработки в таких ключевых направлениях, как защита с применением искусственного интеллекта, облачная безопасность, защита данных, а также управление цифровыми идентичностями и доступом..

ИЖВ/ВИА

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