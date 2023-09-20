НОВОСТИ
Вьетнамско-японское сотрудничество приносит плоды
В недавнем интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству по случаю 50–летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией (21 сентября), японский эксперт отметил значительные успехи в двустороннем экономическом сотрудничестве, добавив, что Япония, которая сделала экономическое сотрудничество приоритетом в своей внешней политике, извлекла выгоду и огромный потенциал для укрепления связей с Вьетнамом.
Япония является крупнейшим поставщиком ОПР для Вьетнама, и обе стороны в последнее время активно содействуют развитию бизнеса и торговли, сказал он, добавив, что многие японские бренды, такие как AEON Mall, закрепились на вьетнамском рынке.
Выразив свое восхищение тесной привязанностью между двумя народами, а также большим уважением Японии к долгой борьбе Вьетнама за независимость, Седзи сказал, что это закладывает прочную основу для развития сотрудничества между двумя странами.
Двустороннее сотрудничество будет развиваться еще больше, поскольку обе стороны должны работать сообща для решения общих задач, включая изменение климата и охрану окружающей среды.
Коснувшись координации на многосторонних форумах, он подтвердил, что две страны успешно сотрудничают в рамках АСЕАН – важной организации, которую Япония высоко ценит.
Он сказал, что также ожидает, что они активизируют сотрудничество в рамках ООН, а также в рамках регионального экономического сотрудничества, такого как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP).