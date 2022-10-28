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Вьетнамско-японское совместное предприятие расширяет выращивание риса для экспорта в Европу
Компания, являющаяся совместным предприятием между японской компанией Kitoku-Shinryo и вьетнамской экспортно-импортной компанией An Giang, в настоящее время выращивает японский рис в дельте Меконга, провинция Анжанг, в основном в районах Лонгсуен, Читон и Тхоайсон. Она также выращивает рис в соседней провинции Кьенжанг, чтобы обеспечить экспортную продукцию.
Чтобы удовлетворить спрос для внутреннего потребления и экспорта на европейский рынок, с зимне-весеннего урожая 2018-2019 гг. компания начала формировать свои плантации японского риса в соответствии с программой контроля пестицидов.
С нескольких десятков га площадь теперь составляет 800 га, что на 88% больше, чем в 2021 году.