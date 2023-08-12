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Вьетнамско-японский фестиваль, пропитанный культурным обменом, дружбой
В своем вступительном слове председатель городского отделения Ассоциации вьетнамо-японской дружбы Дао Вьет Лонг подчеркнул, что двусторонние отношения пережили значительный скачок в развитии, что служит основой для их еще более энергичного роста в будущем и расширения их регионального и глобального охвата, приносящего взаимную выгоду обеим сторонам.
Камитани Наоко, директор Японского центра информации и культуры при посольстве Японии во Вьетнаме, отметил, что в настоящее время наши отношения находятся на пике своего развития. Основой для их прочного развития являются взаимопонимание и сопереживание между народами, которые обусловлены не только двусторонним сотрудничеством в политической и экономической сферах, но и давними историческими и культурными связями между странами, поддерживаемыми регулярными обменами между поколениями лидеров и людей.
В рамках фестиваля была организована фотовыставка из 50 работ, отражающих культуру, пейзажи и людей обеих стран, симпозиум по поэзии хайку, семинар по уходу за цветущей сакурой и управлению ею в столице. В завершение состоялся гала-концерт с песнями, художественными номерами и демонстрацией боевых искусств. Среди исполнителей был Ханойский хор Freude, в состав которого входят 14 вьетнамских и японских артистов.