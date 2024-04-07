Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамско-японские отношения развиваются на самом высоком уровне

Отношения между Вьетнамом и Японией в настоящее время находятся на самой высокой стадии развития, а исторической вехой станет повышение уровня двусторонних связей до всеобъемлющего стратегического партнерства в ноябре 2023 года, сообщила заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг своему японскому коллеге Комуре Масахиро во время встречи 5 апреля в Токио. Ле Тхи Тху Ханг выразила искреннюю благодарность Министерству иностранных дел Японии за координацию в организации визитов и рабочих заседаний высокопоставленных делегаций двух стран в последнее время и предложила обеим сторонам продолжать тесную координацию для обеспечения успеха визитов высокопоставленных лидеров Вьетнама и Японии в 2024 году.

Она призвала японскую сторону продолжать предоставлять официальную помощь в целях развития (ОПР) для проектов развития Вьетнама.

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг выразила благодарность правительству Японии за создание благоприятных условий для заграничных вьетнамцев, живущих, работающих и обучающихся в Японии, призвав к дальнейшей поддержке вьетнамской общины в ближайшее время, включая упрощение процедуры получения визы.

Пользуясь случаем, она выразила свои соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальными потерями, которые пришлось пережить японскому правительству и народу после катастрофического землетрясения, произошедшего в начале 2024 года в префектуре Исикава и прилегающих районах центральной Японии. Ле Тхи Тху Ханг поблагодарила Комуру Масахиро за участие в церемонии открытия фестиваля в Икэбукуро 6 апреля для сбора средств в поддержку пострадавших, считая это ярким свидетельством искренней дружбы между народами двух стран.

Со своей стороны, Комура Масахиро согласился продолжать развивать сотрудничество между двумя странами в различных областях в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и расширять обмены между людьми, заявив, что это важные основы дружбы между Вьетнамом и Японией.

Он подтвердил, что будет тесно координировать успешную организацию визитов на высоком уровне лидеров двух стран в 2024 году, и выразил восхищение проектами ОПР, финансируемыми Японией, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама, заявив о своей личной готовности и впредь привлекать проекты ОПР во Вьетнам.

Официальные лица договорились продолжать тесное сотрудничество в решении вопросов, связанных с нарушением вьетнамскими гражданами японских законов, включая повышение уровня образования, чтобы вьетнамская община в Японии строго соблюдала местные законы.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг возглавила семинар с вьетнамскими экспертами и представителями интеллигенции в Японии.

В рамках рабочего визита в Японию Ле Тхи Тху Ханг также провела встречу с представителями посольства Вьетнама в этой стране, в ходе которой высоко оценила усилия ведомства по реализации дел вьетнамцев, проживающих за рубежом, заявив, что это способствует укреплению блока национальной солидарности и развитию доброй дружбы между народами и стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Вьетнама отправляется с официальным визитом в Китай

Председатель НС Вьетнама отправляется с официальным визитом в Китай

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Вьетнама 7 апреля утром отбыли из Ханоя с шестидневным официальным визитом в Китай.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top