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Вьетнамско-японские отношения развиваются на самом высоком уровне
Она призвала японскую сторону продолжать предоставлять официальную помощь в целях развития (ОПР) для проектов развития Вьетнама.
Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг выразила благодарность правительству Японии за создание благоприятных условий для заграничных вьетнамцев, живущих, работающих и обучающихся в Японии, призвав к дальнейшей поддержке вьетнамской общины в ближайшее время, включая упрощение процедуры получения визы.
Пользуясь случаем, она выразила свои соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальными потерями, которые пришлось пережить японскому правительству и народу после катастрофического землетрясения, произошедшего в начале 2024 года в префектуре Исикава и прилегающих районах центральной Японии. Ле Тхи Тху Ханг поблагодарила Комуру Масахиро за участие в церемонии открытия фестиваля в Икэбукуро 6 апреля для сбора средств в поддержку пострадавших, считая это ярким свидетельством искренней дружбы между народами двух стран.
Со своей стороны, Комура Масахиро согласился продолжать развивать сотрудничество между двумя странами в различных областях в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и расширять обмены между людьми, заявив, что это важные основы дружбы между Вьетнамом и Японией.
Он подтвердил, что будет тесно координировать успешную организацию визитов на высоком уровне лидеров двух стран в 2024 году, и выразил восхищение проектами ОПР, финансируемыми Японией, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама, заявив о своей личной готовности и впредь привлекать проекты ОПР во Вьетнам.
Официальные лица договорились продолжать тесное сотрудничество в решении вопросов, связанных с нарушением вьетнамскими гражданами японских законов, включая повышение уровня образования, чтобы вьетнамская община в Японии строго соблюдала местные законы.
В тот же день заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг возглавила семинар с вьетнамскими экспертами и представителями интеллигенции в Японии.
В рамках рабочего визита в Японию Ле Тхи Тху Ханг также провела встречу с представителями посольства Вьетнама в этой стране, в ходе которой высоко оценила усилия ведомства по реализации дел вьетнамцев, проживающих за рубежом, заявив, что это способствует укреплению блока национальной солидарности и развитию доброй дружбы между народами и стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.