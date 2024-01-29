Вьетнамско-филиппинские отношения постоянно и всесторонне развиваются

Председатель Палаты представителей Филиппин Мартин Ромуальдес передает председателю НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ Резолюцию №571 об укреплении сотрудничества между Филиппинами и Вьетнамом с созданием парламентской группы филиппинско-вьетнамской дружбы (2022 г.). Фото: ВИА