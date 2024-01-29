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Вьетнамско-филиппинские отношения постоянно и всесторонне развиваются

По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонга с супругой президент Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший с супругой посетит Вьетнам с государственным визитом 29 и 30 января.
  Председатель Палаты представителей Филиппин Мартин Ромуальдес передает председателю НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ Резолюцию №571 об укреплении сотрудничества между Филиппинами и Вьетнамом с созданием парламентской группы филиппинско-вьетнамской дружбы (2022 г.). Фото: ВИА  
По этому случаю посол Вьетнама на Филиппинах Лай Тхай Бинь дал интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Юго-Восточной Азии об отношениях сотрудничества между двумя странами и значении этого визита.

Посол подчеркнул, что Вьетнам и Филиппины установили дипломатические отношения 12 июля 1976 года и подписали соглашение о поднятии отношений на уровень стратегического партнерства 17 ноября 2015 года. С тех пор двусторонние отношения постоянно развивались во всех сферах.

Государственный визит президента Филиппин Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего с супругой во Вьетнам является важным двусторонним внешнеполитическим мероприятием, к которому стороны тщательно подготовились с момента вступления президента Маркоса в должность 30 июня 2022 года.

Визит будет способствовать подтверждению прочных отношений стратегического партнерства между двумя странами, укреплению политического доверия на самом высоком уровне и созданию движущей силы для развития двустороннего сотрудничества во всех областях, по партийному, правительственному, государственному и парламентскому каналам, а также каналу народной дипломатии, в контексте того, что Вьетнам и Филиппины готовятся к празднованию важных вех в отношениях между двумя странами, таких как празднование в 2025 году 10-летия установления стратегического партнерства и празднование в 2026 году 50-летия установления дипломатических отношений.

Визит также имеет важное значение для укрепления солидарности в АСЕАН и центральной роли АСЕАН, особенно в контексте сложной и непредсказуемой ситуации в сферах политики и безопасности в регионе и за его пределами. Благодаря этому визиту отношения стратегического сотрудничества между двумя странами будут укреплены всесторонним образом, чтобы они приносили практическую пользу народам двух стран, вносили важный вклад в строительство и поддержание обстановки мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Посол Лай Тхай Бинь заявил, что в ближайшее время стороны будут уделять приоритетное внимание продвижению двустороннего сотрудничества в ряде ключевых направлений. В частности, в областях политики и безопасности две страны продолжают поддерживать визиты и контакты на высоком уровне, продолжают развертывать и повышать эффективность существующих механизмов морского диалога и морского сотрудничества, расширяют сотрудничество в сферах оборонной промышленности, поисково-спасательных работ, гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия.

Что касается экономики и торговли, то две страны будут расширять сотрудничество в новых областях, не только продвигая экспорт на филиппинский рынок традиционных продуктов, являющихся сильными сторонами Вьетнама, таких как рис, кофе и кешью, но и стремясь открыть рынок для других потенциальных продуктов, таких как овощи и свежие фрукты, что поможет Вьетнаму и Филиппинам вскоре поднять двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов США.

Кроме того, стороны будут уделять приоритетное внимание усилению обмена и сотрудничества в областях культуры, образования и туризма, чтобы еще больше улучшить взаимопонимание и солидарность между двумя народами, а также укрепить двустороннее сотрудничество во всестороннем и практическом направлении.

ВИА/ИЖВ

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