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Вьетнамско-филиппинские отношения постоянно и всесторонне развиваются
Посол подчеркнул, что Вьетнам и Филиппины установили дипломатические отношения 12 июля 1976 года и подписали соглашение о поднятии отношений на уровень стратегического партнерства 17 ноября 2015 года. С тех пор двусторонние отношения постоянно развивались во всех сферах.
Государственный визит президента Филиппин Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего с супругой во Вьетнам является важным двусторонним внешнеполитическим мероприятием, к которому стороны тщательно подготовились с момента вступления президента Маркоса в должность 30 июня 2022 года.
Визит будет способствовать подтверждению прочных отношений стратегического партнерства между двумя странами, укреплению политического доверия на самом высоком уровне и созданию движущей силы для развития двустороннего сотрудничества во всех областях, по партийному, правительственному, государственному и парламентскому каналам, а также каналу народной дипломатии, в контексте того, что Вьетнам и Филиппины готовятся к празднованию важных вех в отношениях между двумя странами, таких как празднование в 2025 году 10-летия установления стратегического партнерства и празднование в 2026 году 50-летия установления дипломатических отношений.
Визит также имеет важное значение для укрепления солидарности в АСЕАН и центральной роли АСЕАН, особенно в контексте сложной и непредсказуемой ситуации в сферах политики и безопасности в регионе и за его пределами. Благодаря этому визиту отношения стратегического сотрудничества между двумя странами будут укреплены всесторонним образом, чтобы они приносили практическую пользу народам двух стран, вносили важный вклад в строительство и поддержание обстановки мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Посол Лай Тхай Бинь заявил, что в ближайшее время стороны будут уделять приоритетное внимание продвижению двустороннего сотрудничества в ряде ключевых направлений. В частности, в областях политики и безопасности две страны продолжают поддерживать визиты и контакты на высоком уровне, продолжают развертывать и повышать эффективность существующих механизмов морского диалога и морского сотрудничества, расширяют сотрудничество в сферах оборонной промышленности, поисково-спасательных работ, гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия.
Что касается экономики и торговли, то две страны будут расширять сотрудничество в новых областях, не только продвигая экспорт на филиппинский рынок традиционных продуктов, являющихся сильными сторонами Вьетнама, таких как рис, кофе и кешью, но и стремясь открыть рынок для других потенциальных продуктов, таких как овощи и свежие фрукты, что поможет Вьетнаму и Филиппинам вскоре поднять двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов США.
Кроме того, стороны будут уделять приоритетное внимание усилению обмена и сотрудничества в областях культуры, образования и туризма, чтобы еще больше улучшить взаимопонимание и солидарность между двумя народами, а также укрепить двустороннее сотрудничество во всестороннем и практическом направлении.