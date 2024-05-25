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Вьетнамско-сингапурский форум старших лидеров 2024 года
Выступая на форуме, Замминистра науки и технологий Хоанг Минь заявил, что в ближайшее время Министерство продолжит координировать действия с министерствами, отраслями и местностями для увеличения инвестиций, уделения приоритетного внимания выделению ресурсов для исследований, разработок, применения зеленых технологий и подготовки высококачественных человеческих ресурсов в области зеленого роста, а также сосредоточится на развитии областей зеленых технологий, таких как возобновляемые источники энергии, технологии чистого производства, переработка отходов, адаптация к изменению климата.
Благодаря твердой решимости Правительства и помощи международного сообщества, в том числе важных партнеров из Сингапура, Вьетнам продолжит вносить вклад в процесс зеленой трансформации и устойчивого развития, внося важный вклад в реализацию обязательства Вьетнама по достижению нетто-нулевых выбросов.