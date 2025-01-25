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Вьетнамско-сингапурская торговля достигла рекордного уровня в 2024 году

В 2024 году объем торговли Вьетнама с Сингапуром достиг рекордной отметки, превысив 31,67 миллиарда SGD (около 23,5 миллиарда долларов США). Экспорт Вьетнама в Сингапур демонстрировал уверенный рост на протяжении всего года, причем в течение 10 месяцев он увеличивался более чем на 15%. Эти впечатляющие показатели сыграли важную роль в достижении рекордного уровня торговли.

По данным Enterprise Singapore, в 2024 году положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило около 1,59 млрд SGD. Основные виды экспорта, такие как электроника, машины и стекло, оставались на высоком уровне, в то время как сельскохозяйственные товары, такие как рис, морепродукты и растительные масла, демонстрировали значительный рост.

Только в декабре товарооборот между двумя странами превысил 3,06 млрд SGD, что на 19,24% больше, чем в прошлом году.

За весь год экспорт Вьетнама в Сингапур составил почти 8,58 млрд SGD, что означает резкий рост на 30,8%. В то же время импорт вырос на 3,24% и составил более 23,09 млрд SGD. Это привело к общему увеличению двусторонней торговли на 9,49 % по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году Вьетнам остался 11-м по величине торговым партнером и 10-м по величине экспортным рынком Сингапура.

Несмотря на положительные результаты, Као Суан Тханг, глава торгового представительства Вьетнама в Сингапуре, отметил, что экономические эксперты в Сингапуре по-прежнему с осторожностью относятся к перспективам 2025 года из-за потенциальной геополитической напряженности между крупными экономиками.

По его словам, торговое представительство также работает над тем, чтобы помочь вьетнамскому мясу птицы и яйцам выйти на рынок.

ИЖВ/ВИА

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