Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамско-Российский экономический форум 2026: стимулирование экономического сотрудничества в новых условиях

8 апреля в Ханое официально открылся Вьетнамо-Российский экономический форум 2026 (VREF 2026) на тему «Активизация внутренних ресурсов в новых условиях».

 

Фото, предоставленное Вьетнамско-российским обществом дружбы.

Фото, предоставленное Вьетнамско-российским обществом дружбы.

 

Форум организован Экономическим университетом – Национальный университет Ханоя (VNU) совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Вьетнамо-Российским обществом дружбы. В мероприятии активно участвовал Вьетнамско-Российский центр сотрудничества, выступающий в качестве постоянного организатора. Форум собрал большое количество ученых, политиков, экспертов и представителей бизнес-сообщества, которые обсудили вопросы развития экономики и стимулирования двустороннего сотрудничества в условиях современных глобальных изменений.

В ходе выступления на форуме Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву подчеркнул, что традиционные дружеские отношения между Вьетнамом и Россией формировались и развивались на протяжении десятилетий. В условиях глобальных изменений укрепление двустороннего сотрудничества является не только объективной необходимостью, но и стратегическим выбором обеих стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко отметил, что 2026 год является важной вехой во взаимоотношениях двух стран, подчеркнув, что вьетнамско-российские отношения вступают в новую фазу развития с широкими возможностями расширения сотрудничества в ключевых областях. Посол особо подчеркнул роль сотрудничества между вузами как важнейшей основы для развития научного потенциала, обмена знаниями и подготовки кадров, выразив надежду на дальнейшее расширение образовательных программ совместного сотрудничества.

Генерал-майор, профессор, академик Чинь Куок Кхань – Постоянный вице-президент Вьетнамкоо-Российского общества дружбы – подчеркнул, что традиционная дружба между Вьетнамом и Россией формировалась на протяжении различных исторических этапов и стала надежной основой для стимулирования всестороннего сотрудничества в новом периоде. Он отметил, что в условиях глобальной экономической нестабильности обе страны должны эффективно использовать возможности, укреплять связи между предприятиями и расширять инвестиционное и торговое сотрудничество в перспективных сферах.

В этом контексте Вьетнамско-Российский центр сотрудничества, подчинённый Общества, выполняет важную роль в продвижении сотрудничества в экономике, туризме, культуре, образовании и народных обменах, действуя как практический мост между партнерами двух стран и способствуя реализации достигнутых соглашений в конкретные программы и проекты с осязаемыми результатами.

Для Экономического университета данный форум представляет собой не только научное событие, но и наглядно демонстрирует стратегическое направление развития вуза как центра знаний и действий, эффективно соединяющего государственные структуры, вуз и бизнес. Участники форума подчеркнули необходимость активизации внутренних ресурсов в сочетании с международным сотрудничеством, где вузы играют центральную роль в экосистеме знаний через обучение, исследования и передачу технологий. В условиях реструктуризации глобальных цепочек поставок, цифровой трансформации, «зеленого» перехода и активного развития ИИ сотрудничество Вьетнама и России должно смещаться от общих ориентиров к конкретным проектам с измеримыми результатами.

Эксперты обсудили ключевые направления сотрудничества: совершенствование институциональной среды, стимулирование двусторонних расчетов в национальных валютах, развитие науки и технологий, сотрудничество в области «зеленой» энергетики, модернизацию логистики и инфраструктурные связи. Особое внимание уделялось подготовке высококвалифицированных кадров и расширению совместных образовательных и исследовательских программ между странами, что рассматривается как ключевой фактор обеспечения долгосрочного и устойчивого сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

На фоне обостряющейся глобальной конкуренции за долю туристического рынка международные туристические ярмарки все более убедительно подтверждают свою роль эффективной площадки для продвижения направлений и налаживания партнерских связей, способствуя укреплению позиций Вьетнама на мировой туристической карте.
ПОДРОБНЕЕ

Top