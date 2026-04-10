Вьетнамско-Российский экономический форум 2026: стимулирование экономического сотрудничества в новых условиях

Фото, предоставленное Вьетнамско-российским обществом дружбы.

Форум организован Экономическим университетом – Национальный университет Ханоя (VNU) совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Вьетнамо-Российским обществом дружбы. В мероприятии активно участвовал Вьетнамско-Российский центр сотрудничества, выступающий в качестве постоянного организатора. Форум собрал большое количество ученых, политиков, экспертов и представителей бизнес-сообщества, которые обсудили вопросы развития экономики и стимулирования двустороннего сотрудничества в условиях современных глобальных изменений.

В ходе выступления на форуме Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву подчеркнул, что традиционные дружеские отношения между Вьетнамом и Россией формировались и развивались на протяжении десятилетий. В условиях глобальных изменений укрепление двустороннего сотрудничества является не только объективной необходимостью, но и стратегическим выбором обеих стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко отметил, что 2026 год является важной вехой во взаимоотношениях двух стран, подчеркнув, что вьетнамско-российские отношения вступают в новую фазу развития с широкими возможностями расширения сотрудничества в ключевых областях. Посол особо подчеркнул роль сотрудничества между вузами как важнейшей основы для развития научного потенциала, обмена знаниями и подготовки кадров, выразив надежду на дальнейшее расширение образовательных программ совместного сотрудничества.

Генерал-майор, профессор, академик Чинь Куок Кхань – Постоянный вице-президент Вьетнамкоо-Российского общества дружбы – подчеркнул, что традиционная дружба между Вьетнамом и Россией формировалась на протяжении различных исторических этапов и стала надежной основой для стимулирования всестороннего сотрудничества в новом периоде. Он отметил, что в условиях глобальной экономической нестабильности обе страны должны эффективно использовать возможности, укреплять связи между предприятиями и расширять инвестиционное и торговое сотрудничество в перспективных сферах.

В этом контексте Вьетнамско-Российский центр сотрудничества, подчинённый Общества, выполняет важную роль в продвижении сотрудничества в экономике, туризме, культуре, образовании и народных обменах, действуя как практический мост между партнерами двух стран и способствуя реализации достигнутых соглашений в конкретные программы и проекты с осязаемыми результатами.

Для Экономического университета данный форум представляет собой не только научное событие, но и наглядно демонстрирует стратегическое направление развития вуза как центра знаний и действий, эффективно соединяющего государственные структуры, вуз и бизнес. Участники форума подчеркнули необходимость активизации внутренних ресурсов в сочетании с международным сотрудничеством, где вузы играют центральную роль в экосистеме знаний через обучение, исследования и передачу технологий. В условиях реструктуризации глобальных цепочек поставок, цифровой трансформации, «зеленого» перехода и активного развития ИИ сотрудничество Вьетнама и России должно смещаться от общих ориентиров к конкретным проектам с измеримыми результатами.

Эксперты обсудили ключевые направления сотрудничества: совершенствование институциональной среды, стимулирование двусторонних расчетов в национальных валютах, развитие науки и технологий, сотрудничество в области «зеленой» энергетики, модернизацию логистики и инфраструктурные связи. Особое внимание уделялось подготовке высококвалифицированных кадров и расширению совместных образовательных и исследовательских программ между странами, что рассматривается как ключевой фактор обеспечения долгосрочного и устойчивого сотрудничества.