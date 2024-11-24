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Вьетнамско-малайзийские отношения активно развиваются в новый период
Это первый визит в Малайзию генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама за последние 30 лет. Поэтому обе стороны придали большое значение этой поездке, тщательно продумав график и повестку дня.
Повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства
В рамках своего визита То Лам провел переговоры с премьер-министром Дато Сери Анваром Ибрагимом, встретился со спикером Палаты представителей Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом и председателем Сената Дато Авангом Беми Авангом Али Басахом, а также принял заместителя премьер-министра, министра сельского и регионального развития и председатель партии «Объединенная малайская национальная организация» Дато Сери доктора Ахмада Захида Хамиди.
Он также провел встречи с выдающимися вьетнамскими гражданами, проживающими в странах-членах АСЕАН, и представителями вьетнамской общины в Малайзии, посетил несколько культурных и экономических центров и выступил с программной речью в Малайском университете. По этому случаю его супруга, Нго Фыонг Ли, посетила Национальный институт сердца Малайзии и вручила подарки детям-пациентам, проходящим там интенсивное лечение.
На этих встречах обе стороны выразили удовлетворение широким и глубоким сотрудничеством двух стран за последние более чем 50 лет (1973-2024 гг.). Оно помогло Вьетнаму и Малайзии достичь значительных успехов как в двусторонних, так и в многосторонних аспектах на основе взаимопонимания и доверия, общего видения безопасности, процветания и устойчивого развития в регионе, а также глубоких культурных и исторических связей между их народами.
Генеральный секретарь партии То Лам и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим договорились о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и опубликовали совместную декларацию об этом повышении, подтвердив свои обязательства поддерживать друг друга на соответствующих путях развития двух стран. В настоящее время Вьетнам и Малайзия являются единственными всеобъемлющими стратегическими партнерами друг друга в Юго-Восточной Азии, обеспечивая критические рамки и ориентацию для двустороннего сотрудничества в новую эпоху с упором на четыре ключевых столпа, а именно: укрепление сотрудничества в области политики, обороны и безопасности; укрепление экономических связей для устойчивого развития; изучение новых областей сотрудничества, таких как цифровая трансформация, чистая энергетика и передовые технологии; углубление координации по международным и многосторонним вопросам.
Обсуждая внутренние и глобальные вопросы, лидеры двух сторон подчеркнули историческое и культурное сходство двух стран, а также общие цели в развитии, что может способствовать укреплению политического доверия и углублению сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и основными политическими партиями Малайзии.
Они договорились вместе работать над созданием сплоченного и процветающего сообщества АСЕАН, а лидер партии подчеркнул, что Вьетнам решительно поддерживает председательство Малайзии в АСЕАН в 2025 году.
Лидеры Вьетнама и Малайзии также подчеркнули важность поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море, неприменения силы или угрозы ее применения, а также разрешения споров мирными средствами в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года.
Посетив престижный университет Малайи, глава партии выступил с программной речью, в которой изложил видение Вьетнама относительно будущих отношений с Малайзией и создания единого, процветающего сообщества АСЕАН. В его выступлении также подчеркивался тот факт, что Вьетнам придает большое значение АСЕАН.
В своей речи То Лам выразил уверенность, что недавно созданное всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Малайзией откроет новую главу развития в двусторонних отношениях, способствуя миру, стабильности и процветанию в каждой стране и в регионе. Подчеркнув важнейшую роль АСЕАН в дальнейших путях развития двух стран и двусторонних связей, а также в обеспечении справедливой и открытой международной системы, основанной на верховенстве закона, вьетнамский лидер подчеркнул, что будущее АСЕАН зависит от решимости ее членов, включая Малайзию и Вьетнам. С момента своего создания в 1967 году АСЕАН добилась значительных успехов, преодолев разногласия в регионе и став устойчивым, сплоченным сообществом, которое справляется с вызовами, обладая зрелостью и устойчивостью.
Создание нового импульса для развития отношений между Вьетнамом и Малайзией
Итоги визита имеют большое значение для дальнейшего раскрытия потенциала сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией, максимального использования сильных сторон друг друга, а также укрепления мирной обстановки и содействия новому этапу развития обеих стран и всего региона.
Посол Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линь заявил, что для двустороннего экономического и торгового сотрудничества остается достаточно возможностей, а цель увеличить объем двусторонней торговли до 18 миллиардов долларов США вполне осуществима. Однако для достижения новых успехов обеим сторонам необходимо найти новые направления, особенно в тех областях, где у них есть взаимные потребности и взаимодополняющие сильные стороны, такие как развитие цифровой экономики и энергетической связи.
Одной из перспективных областей, в которой обе стороны активно сотрудничают, является сектор Халяль. Обладая опытом в области сертификации Халяль, руководство Малайзии выразило желание сотрудничать с Вьетнамом в установлении стандартов Халяль для ключевых продуктов. Это поможет Вьетнаму легко проникнуть на малазийский рынок и другие крупные мусульманские рынки по всему миру, добавил он.
Говоря о будущих направлениях развития столь значимых результатов, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг подчеркнул, что первоначальной задачей соответствующих ведомств обеих стран является скорейшая конкретизация рамок недавно созданного всеобъемлющего стратегического партнерства путем разработки комплексного плана действий, а также пересмотр и продвижение необходимых соглашений для создания эффективного механизма сотрудничества.
На основе этого плана министерства и сектора должны быстро разработать конкретные программы по развитию традиционных областей сотрудничества, уделяя особое внимание новым и развивающимся областям, таким как «зеленая» экономика, инновации, наука и технологии, цифровая трансформация и «зеленая» энергетика.
Соответствующие ведомства также должны регулярно анализировать, контролировать и оценивать реализацию этих планов и программ, чтобы обеспечить эффективное воплощение соглашений в реальность, служащую целям развития обеих стран в новую эпоху.
Он выразил надежду, что обе стороны продолжат расширять обмены, обмен и взаимодействие по государственным, партийным и народным каналам, чтобы развивать и укреплять свои связи и заложить основу для активного развития двусторонних отношений в будущем.
Поездка лидера партии имеет особое значение, знаменуя собой конкретный шаг в реализации внешней политики, намеченной всевьетнамским партийным съездом 13-го, поскольку страна вступает в новую эру - эру подъема нации. Она не только способствует укреплению солидарности между членами АСЕАН, но и демонстрирует последовательную внешнюю политику Вьетнама, ставящего во главу угла дружественное соседство и отношения с Малайзией.