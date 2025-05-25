Вьетнамско-малайзийская торговля демонстрирует уверенный рост за последнее десятилетие

По словам торгового советника Вьетнама в Малайзии Ле Фу Кыонга, с тех пор как в 2015 году отношения двух стран перешли в категорию стратегического партнерства, экспорт Малайзии во Вьетнам вырос примерно на 160 %. Этот рост отражает растущий спрос Вьетнама на основные производственные ресурсы, такие как топливо, электронные компоненты и нефтепродукты, которые имеют решающее значение для его экспортно-ориентированной экономики.



В то же время экспорт Вьетнама в Малайзию вырос более чем на 80 %, причем заметный прирост пришелся на сельскохозяйственные и переработанные товары.



В 2024 году вьетнамский рис вошел в тройку лидеров малазийского импорта наряду с электроникой и сталью. Экспорт кофе из Вьетнама также демонстрирует уверенный рост, что обусловлено ограниченным внутренним производством в Малайзии.

Что касается инвестиций, то к концу апреля 2025 года малазийские инвесторы реализовали во Вьетнаме 770 проектов с общим зарегистрированным капиталом около 13,6 млрд долларов США. Малайзия занимает 10-е место среди 150 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, и третье место в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Малайзийские инвестиции охватывают 18 из 21 сектора экономики Вьетнама. Наибольшая доля приходится на сферу образования и обучения - семь проектов на сумму более 3,6 миллиарда долларов США. За ним следуют обрабатывающая и перерабатывающая промышленность с 249 проектами на общую сумму почти 2,9 миллиарда долларов США (21,2 % от общего объема инвестиций) и энергетический и газовый сектор с пятью проектами на сумму почти 2,5 миллиарда долларов США (18,2 %).



И наоборот, вьетнамские инвесторы вложили средства в 27 проектов в Малайзии с общим зарегистрированным капиталом 854,8 млн долларов США, в основном в горнодобывающую промышленность (804,2 млн долларов США). Другие сферы инвестиций включают профессиональные, научные и технические услуги (43,7 млн долларов США), а также оптовую и розничную торговлю и ремонт автомобилей.



Ле Фу Кыонг отметил, что вьетнамские предприятия сталкиваются с растущей конкуренцией на рынке Малайзии, которая имеет соглашения о свободной торговле не только с Вьетнамом, но и с другими странами региона, такими как Китай, Таиланд и Индонезия. Он призвал вьетнамские компании приложить больше усилий и стратегического взаимодействия, чтобы прочно закрепиться на этом рынке.