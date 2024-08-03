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Вьетнамско-индийские отношения перевернули новую страницу
Во-первых, Вьетнам и Индия договорились способствовать укреплению стратегического и политического доверия. Лидеры двух стран подтвердили важность дальнейшего расширения обменов делегациями и встреч по каналам партии, парламента, правительства и между населенными пунктами.
Объявление Вьетнама о вступлении в Коалицию за устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру (CDRI) и подтверждение скорейшего завершения процедур по вступлению в Международный солнечный альянс (ISA), две ключевые глобальные инициативы Индии, способствовали укреплению доверия между двумя странами, добавил министр Буй Тхань Шон.
Во-вторых, стороны будут углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, способствуя эффективной реализации совместного заявления о вьетнамско-индийском оборонном партнерстве до 2030 года, расширяя сотрудничество в области морской безопасности, кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Подписание кредитного пакета на сумму 500 миллионов долларов США на нужды обороны стало прорывом, достигнутым в ходе визита, подчеркнул глава МИД.
В-третьих, Вьетнам и Индия обязались сделать двусторонние экономические, торговые и инвестиционные отношения более содержательными, эффективными и прорывными. Обе стороны стремятся к 2030 году увеличить объем двусторонней торговли на 20 миллиардов долларов США и удвоить объем инвестиций.
Вьетнам предложил Индии снять торговые барьеры и открыть двери для вьетнамских сильных товаров, таких как электроника, швейные изделия и сельскохозяйственная продукция, а также призвал крупные индийские корпорации инвестировать во Вьетнам в области инфраструктуры, фармацевтики и энергетики.
По этому случаю вьетнамские и индийские предприятия подписали шесть крупных контрактов в области авиации, аэропортов и логистики. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air объявила о начале прямого авиасообщения из Дананга в индийский Ахмадабад, что стало шагом к увеличению количества прямых рейсов между двумя странами с нынешних 54 рейсов в неделю.
В-четвертых, две страны будут расширять сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, сказал министр Буй Тхань Шон. Глава МИД отметил, что стороны договорились развивать сотрудничество в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и инноваций в сфере основных технологий, полупроводниковых чипов, искусственного интеллекта, атомной энергии, редких земель, расширять сотрудничество в нефтехимическом секторе и новой энергетике, содействовать созданию совместных предприятий по производству IT-продукции и сотрудничать в подготовке IT-инженеров для удовлетворения потребностей развития этой отрасли.
В-пятых, обе стороны будут развивать более тесное двустороннее партнерство в области культуры, туризма и обмена между людьми. Они договорились как можно скорее подписать соглашение о сотрудничестве в области туризма, а также обменяться рукопожатием в деле сохранения и восстановления чамских башен в святилище Mишон в провинции Куангнам и разнообразить формы обмена между людьми, добавил министр Буй Тхань Шон.
Отметив, что премьер-министр Фам Минь Тьинь является одним из первых иностранных лидеров, приглашенных индийским премьером Нарендрой Моди после его переизбрания на третий срок, министр Буй Тхань Шон заявил, что этот визит имеет большое значение, создающее импульс для двусторонних связей и открывая новую главу содержательных, обширных и глубоких отношений между Вьетнамом и Индией с большими возможностями.
Стороны подтвердили свою тесную дружбу и традиционную приязнь, а также уважение и поддержку друг друга в общей внешней политике. Индийские лидеры выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, выдающегося лидера вьетнамского народа и близкого друга индийского народа.
В ходе визита вьетнамский и индийский лидеры подтвердили тезис о дальнейшем укреплении вьетнамско-индийского всеобъемлющего стратегического партнерства в традиционных областях, таких как оборона - безопасность, торговля - инвестиции, культура - образование, и расширении его на новые сферы - зеленую экономику, цифровую экономику, экономику, основанную на знаниях.
Вьетнам и Индия также подтвердили свою взаимную поддержку и стремление объединить усилия в построении мира, стабильности, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, заявил министр Буй Тхань Шон.