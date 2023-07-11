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Вьетнамско-израильские отношения непрерывно развиваются на протяжении последних трех десятилетий
Ли Дык Чунг сказал, что за последние три десятилетия вьетнамо-израильские отношения претерпели важные вехи развития. В 1993 году Израиль открыл свое посольство в Ханое, а в 2009 году Вьетнам открыл свое посольство в Тель-Авиве. Эти шаги не только ознаменовали кардинальные изменения в политических отношениях, но и способствовали развитию двустороннего сотрудничества в других областях.
Стороны поддерживают и активизируют обмен делегациями всех уровней с 1996 года и сейчас готовятся к визиту высокопоставленного лидера Вьетнама в Израиль по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений.
Две страны подписали множество соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе Рамочное соглашение об экономическом, научно-техническом, сельскохозяйственном и торговом сотрудничестве (1996 г.); Протокол о финансовом сотрудничестве (2007 г.), Соглашение об безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов (2009 г.), Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты подоходного налога и налога на имущество и Соглашение о воздушном транспорте (2020 г.). Они также стремятся подписать Вьетнамско-израильское соглашение о свободной торговле (VIFTA), поскольку они только что завершили переговоры по этой сделке после семи лет.
В настоящее время Израиль занимает третье место в списке экспортных рынков Вьетнама в Западной Азии и является пятым по величине торговым партнером Вьетнама, а объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 2,2 миллиарда долларов.
Также проводились мероприятия по сотрудничеству в области науки и техники, «умного» сельского хозяйства и обмена между людьми, что способствовало укреплению и развитию двусторонней дружбы и сотрудничества, взаимопониманию, а также предоставляло возможности для обучения и увеличивало частоту поездок для своего народа.
В ближайшее время посольство Вьетнама приложит усилия для организации мероприятий по празднованию 30-летия дипломатических отношений, рассматривая это как шанс продолжить популяризацию положительного имиджа Вьетнама и людей в ближневосточной стране.
По словам Ли Дык Чунга, имидж дружественного Вьетнама станет наиболее прочной основой для дальнейшего развития двусторонних политических и экономических отношений на новую высоту.
Он также будет продолжать сопровождать людей, предприятия и населенные пункты в деятельности экономической дипломатии, и продвигать усилия по созданию новых прорывов в упрощении иммиграционных процедур и поездок между двумя странами для облегчения передвижения инвесторов, бизнесменов и туристов.
Дипломат считает науку и технологии приоритетом и одним из столпов двустороннего сотрудничества в ближайшее время, особенно в областях, связанных с новыми экономическими тенденциями и в соответствии со стратегией развития Вьетнама, включая устойчивое развитие, цифровую трансформацию, зеленую экономику и круговую экономику.