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Вьетнамско-аргентинский бизнес-форум
По словам г-жи Сесилии Тодеска Бокко, торговые обмены и взаимодополняемость экономик двух стран способствовали укреплению двустороннего торгово-экономического сотрудничества в последние годы. За последние 5 лет товарооборот двух стран вырос на 54%. Вьетнам является шестым торговым партнером Аргентины с экспортом в 3,2 миллиарда долларов, а импорт из Вьетнама составил 1,24 миллиарда долларов.
Аргентина является пионером в пищевой промышленности и может поддержать Вьетнам в области сельскохозяйственной техники. Две страны подписали соглашения в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии в июле 2022 года в ходе визита во Вьетнам министра иностранных дел, внешней торговли и религии Аргентины Сантьяго Андреса Кафьеро.
Сесилия Тодеска Бокко сказала, что Аргентина является председательствующим на Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР) и содействует обмену информацией с Вьетнамом.
Выступая на форуме, заместитель председателя НС Вьетнама Чан Куанг Фыонг сказал, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1973 году, Вьетнам и Аргентина приложили совместные усилия для сотрудничества и достигли заметных успехов, а с момента установления всестороннего партнерства в 2010 г. двухсторонние отношения показали впечатляющие прогрессы, а торгово-экономическая сфера стала ярким пятном в двусторонних отношениях.
Экспортно-импортный оборот между двумя странами постоянно увеличивается, с 378 миллионов долларов США в 2007 году до 4,88 миллиардов долларов США в 2022 году, что делает Аргентину пятым по величине торговым партнером Вьетнама в регионе. А Вьетнам является шестым по величине торговым партнером Аргентины в мире. Аргентина является одним из ведущих поставщиков кукурузы и кормов для животных во Вьетнам, реализует 5 проектов, занимая 122 место из 140 стран и территорий, имеющих инвестиционные проекты во Вьетнаме.
Обе стороны активно проводят мероприятия по продвижению торговых инвестиций: Вьетнам организовал две междисциплинарные бизнес-делегации для изучения аргентинского рынка в 2017 и 2018 годах, а Аргентина организовала множество делегаций, в частности, делегацию из более чем 20 предприятий для участия в Международной выставке пищевой промышленности (FoodExpo) в 2022 году во Вьетнаме.
Обе стороны также скоординировали свои действия для эффективной реализации проектов технического сотрудничества в области сельского хозяйства, антропологии и криминалистики, науки и техники... для налаживания всестороннего сотрудничества во всех областях, где у обеих сторон есть сильные стороны и потребности.
Чан Куанг Фыонг подчеркнул, что в нынешних условиях развитие международного сотрудничества является одним из важных решений для повышения адаптивности и ускорения процесса восстановления экономики в глобальном масштабе. Исходя из этого, Вьетнам готов сотрудничать со странами, включая Аргентину, для принятия мер по восстановлению торговли и глобальных цепочек поставок.
В целях дальнейшего укрепления экономических, торговых и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Аргентиной и использования возможностей в новом контексте заместитель председателя НС Чан Куанг Фыонг предложил обеим сторонам диверсифицировать традиционные импортные и экспортные продукты и постепенно сбалансировать двусторонний торговый баланс.
В целях создания более благоприятных условий для развития двусторонней торговли и инвестиций Чан Куанг Фыонг пожелал, чтобы Вьетнам и Аргентина способствовали началу переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и МЕРКОСУР. Это соглашение станет важным прорывом для создания конкурентного преимущества при доступе на рынки друг друга.
Заместитель председателя НС Чан Куанг Фыонг считал, что на основе созданного прочного и хорошего фундамента, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество будет оставаться важной опорой и ярким пятном в отношениях между Вьетнамом и Аргентиной, а также является движущей силой, которая поднимет отношения на новый уровень.
На форуме государственный секретарь по экономическим и международным делам Министерства иностранных дел, внешней торговли и по делам религии Аргентины Сесилия Тодеска Бокко и заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай модерировали информационного обмена между предприятиями двух стран.