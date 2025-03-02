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Вьетнамско-американские отношения: Модель примирения и совместного прогресса

Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг подтвердил, что отношения между Вьетнамом и США являются свидетельством примирения, сотрудничества и совместного прогресса, во время диалога в Американском университете 26 февраля, отмечая 30-летие нормализации отношений между двумя странами. Размышляя о двустороннем пути, посол Нгуен Куок Зунг сказал, что вьетнамско-американские отношения строятся на основных ценностях человечности и примирения, что подтверждается совместными усилиями по устранению наследия войны. К ним относятся обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, восстановление диоксина, поддержка людей с ограниченными возможностями и поиск пропавших без вести военнослужащих. Он подчеркнул решимость двух стран преодолеть прошлое и наладить полноценное и эффективное партнерство.

Профессор Пайпер Кэмпбелл, заведующая кафедрой внешней политики и глобальной безопасности Школы международной службы Американского университета, подчеркнула значимость диалога, отметив большой интерес студентов и преподавателей к событиям в Юго-Восточной Азии, региональной динамике и отношениям США и АСЕАН. Цель мероприятия - углубить понимание американскими студентами отношений между Вьетнамом и США, их исторического контекста и эволюции за последние три десятилетия.

Старший эксперт по Вьетнаму Эндрю Уэллс Данг из Центра Азии Института мира США и ученый Фулбрайта Нгуен Хонг Хай из Американского университета высоко оценили речь и диалог посла Нгуен Куок Зунга. Они отметили, что его выступления отвечают на ключевые вопросы американских ученых и молодых поколений, желающих узнать об отношениях Вьетнама и США. Уэллс Данг согласился с послом в том, что вьетнамско-американские связи служат образцом для примирения и сотрудничества, особенно в мире, где растет геополитическая напряженность.

По этому случаю посол Нгуен Куок Зунг выразил глубокую признательность поколениям лидеров и официальных лиц обеих стран, которые на протяжении десятилетий преодолевали разногласия и способствовали сотрудничеству. Он особо отметил вклад покойного сенатора Джона Маккейна, бывшего госсекретаря Джона Керри и сенатора Патрика Лихи, чьи усилия не только помогли обеим странам преодолеть прошлое, но и вдохновили будущие поколения.

США сегодня являются крупнейшим торговым партнером Вьетнама, объем двусторонней торговли превышает 120 миллиардов долларов США, что более чем в 250 раз больше, чем в 1995 году. Вьетнам становился ключевым мировым центром производства, особенно в области полупроводников, высоких технологий и возобновляемых источников энергии. В то же время более 30 000 вьетнамских студентов в США продолжают служить жизненно важными связующими звеньями между двумя странами.

Посол Нгуен Куок Зунг подтвердил приверженность Вьетнама углублению сотрудничества с новой администрацией президента Дональда Трампа. Вьетнам уверен, что благодаря прочному фундаменту, заложенному за последние 30 лет, а также поддержке администрации президента Трампа, Конгресса США, бизнеса и американского народа, вьетнамско-американское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет процветать и в последующие годы, сказал он.

Посол Нгуен Куок Зунг призвал молодое поколение обеих стран играть активную роль в укреплении двусторонних связей и совместном строительстве светлого будущего.

ИЖВ/ВИА

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