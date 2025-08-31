НОВОСТИ
Вьетнамско–кубинская дружба - символ подлинной международной солидарности
За прошедшие десятилетия эти связи вышли далеко за рамки обычной дипломатии и превратились в тесное братство, несмотря на то, что их разделяли океаны. Прочный фундамент отношений был заложен кубинским лидером Фиделем Кастро, чей исторический визит в освобожденную зону Куангчи в Южном Вьетнаме в сентябре 1973 года, несмотря на бомбардировки, и его знаменитое высказывание “За Вьетнам Куба готова пролить свою кровь” нашли глубокий отклик у вьетнамского народа.
Он охарактеризовал братские отношения как редкое явление в международных отношениях и ценное достояние, которое чрезвычайно ценится и развивается во всех областях обеими сторонами, государствами и народами.
Поддержка Кубы Вьетнаму во время войны сопротивления была всеобъемлющей и жертвенной, она выходила за рамки материальной помощи и включала духовную и политическую поддержку. Кубинские инженеры помогали восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, а врачи и медицинский персонал доставляли медикаменты и оборудование, предлагая свои услуги. Кроме того, кубинские специалисты стояли плечом к плечу с вьетнамскими солдатами и жителями порта Хайфон, подвергавшимися бомбардировке, на строительстве трассы Чыонгшон, больницы дружбы в Донгхое и ханойского отеля "Тханглой".
Он напомнил о общенациональной кампании “Все для Вьетнама” на Кубе, в ходе которой заводы, школы и жилые районы были названы в честь вьетнамских героев и достопримечательностей - явление, невиданное нигде в мире.
По словам Ле Куанг Лонга, Куба сыграла ключевую роль в поощрении стран Латинской Америки поддержать вступление Вьетнама в Организацию Объединенных Наций в 1977 году, твердо поддерживая Вьетнам в трудные времена, включая послевоенное восстановление и инцидент на северной границе в феврале 1979 года.
По мере того как Вьетнам приступил к делу "Доймой" (обновление) и добился заметного прогресса в развитии, отношения переросли в двустороннее стратегическое партнерство. Вьетнам стал донором продовольствия, машин и оборудования для Кубы, призвал США отменить эмбарго против Кубы, поделившись уроками социально-экономического развития, международной интеграции и ориентированных на социализм рыночных реформ. Куба изучила опыт Вьетнама в области реструктуризации экономики, включая акционирование государственных предприятий и создание компаний с ограниченной ответственностью, состоящих из одного члена.
Что касается сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, посол отметил, что Вьетнам в настоящее время является крупнейшим инвестором и вторым по величине торговым партнером Кубы в Азии. В 2015-2020 годах объем двусторонней торговли достиг примерно 250-350 миллионов долларов США. В соответствии с торговым соглашением, подписанным в 2018 году и вступающим в силу в 2020 году, обе стороны намерены увеличить объем торговли до 500 миллионов долларов США в течение пяти лет. Вьетнам экспортирует на Кубу рис, электронику, одежду, обувь и строительные материалы, а также импортирует кубинские фармацевтические препараты, вакцины и медицинские биопрепараты.
Сотрудничество расширилось до таких областей, как производство риса, кукурузы и аквакультуры, культура и оборона, сказал он, добавив, что в честь президентов Хо Ши Мина на Кубе и Фиделя Кастро во Вьетнаме названы достопримечательности, а в настоящее время разрабатываются планы по созданию специализированных исследовательских институтов, посвященных двум лидерам, в странах друг друга.
Он добавил, что между двумя странами поддерживаются частые контакты на высоком уровне, особенно во время государственного визита на Кубу в сентябре 2024 года генерального секретаря партии, а затем президента государства То Ламы, который поднял двусторонние связи на новую высоту. По словам Ле Куанг Лонга, в этом году отмечается 65–я годовщина установления дипломатических отношений, и он был объявлен “Годом дружбы Вьетнама и Кубы”, в рамках которого планируется углубление сотрудничества в области производства продуктов питания, исследований и разработок в области биофармацевтики и энергетики.
За последние 80 лет Вьетнам преодолел огромные трудности, добившись замечательных социально-экономических достижений и укрепления международного авторитета, подчеркивал Ле Куанг Лонг, заявляя, что на протяжении всего этого пути особая и чистая дружба Кубы была неизменным источником силы.
Он подтвердил решимость Вьетнама развивать и углублять традиционную дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество с Кубой, что сделает их бесценным достоянием для будущих поколений.