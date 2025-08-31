Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнамско–кубинская дружба - символ подлинной международной солидарности

Вьетнамско–кубинская дружба является ярким символом подлинного интернационализма, заявил вьетнамскому информационному агентству посол Вьетнама на Кубе Ле Куанг Лонг в преддверии государственного визита во Вьетнам первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который пройдет с 31 августа по 2 сентября.
  Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (слева) и посол Вьетнама на Кубе Ле Куанг Лонг. Фото: ВИA  
Дипломатические отношения, установленные 2 декабря 1960 года, ознаменовали собой то, что Куба стала первой латиноамериканской страной, признавшей Демократическую Республику Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам), сказал Ле Куанг Лонг, добавив, что двусторонние отношения были основаны на солидарности, сотрудничестве и взаимном доверии во всех областях, на общих революционных идеалах и непреклонный дух.

За прошедшие десятилетия эти связи вышли далеко за рамки обычной дипломатии и превратились в тесное братство, несмотря на то, что их разделяли океаны. Прочный фундамент отношений был заложен кубинским лидером Фиделем Кастро, чей исторический визит в освобожденную зону Куангчи в Южном Вьетнаме в сентябре 1973 года, несмотря на бомбардировки, и его знаменитое высказывание “За Вьетнам Куба готова пролить свою кровь” нашли глубокий отклик у вьетнамского народа.

Он охарактеризовал братские отношения как редкое явление в международных отношениях и ценное достояние, которое чрезвычайно ценится и развивается во всех областях обеими сторонами, государствами и народами.

Поддержка Кубы Вьетнаму во время войны сопротивления была всеобъемлющей и жертвенной, она выходила за рамки материальной помощи и включала духовную и политическую поддержку. Кубинские инженеры помогали восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, а врачи и медицинский персонал доставляли медикаменты и оборудование, предлагая свои услуги. Кроме того, кубинские специалисты стояли плечом к плечу с вьетнамскими солдатами и жителями порта Хайфон, подвергавшимися бомбардировке, на строительстве трассы Чыонгшон, больницы дружбы в Донгхое и ханойского отеля "Тханглой".

Он напомнил о общенациональной кампании “Все для Вьетнама” на Кубе, в ходе которой заводы, школы и жилые районы были названы в честь вьетнамских героев и достопримечательностей - явление, невиданное нигде в мире.
По словам Ле Куанг Лонга, Куба сыграла ключевую роль в поощрении стран Латинской Америки поддержать вступление Вьетнама в Организацию Объединенных Наций в 1977 году, твердо поддерживая Вьетнам в трудные времена, включая послевоенное восстановление и инцидент на северной границе в феврале 1979 года.

По мере того как Вьетнам приступил к делу "Доймой" (обновление) и добился заметного прогресса в развитии, отношения переросли в двустороннее стратегическое партнерство. Вьетнам стал донором продовольствия, машин и оборудования для Кубы, призвал США отменить эмбарго против Кубы, поделившись уроками социально-экономического развития, международной интеграции и ориентированных на социализм рыночных реформ. Куба изучила опыт Вьетнама в области реструктуризации экономики, включая акционирование государственных предприятий и создание компаний с ограниченной ответственностью, состоящих из одного члена.

Что касается сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, посол отметил, что Вьетнам в настоящее время является крупнейшим инвестором и вторым по величине торговым партнером Кубы в Азии. В 2015-2020 годах объем двусторонней торговли достиг примерно 250-350 миллионов долларов США. В соответствии с торговым соглашением, подписанным в 2018 году и вступающим в силу в 2020 году, обе стороны намерены увеличить объем торговли до 500 миллионов долларов США в течение пяти лет. Вьетнам экспортирует на Кубу рис, электронику, одежду, обувь и строительные материалы, а также импортирует кубинские фармацевтические препараты, вакцины и медицинские биопрепараты.
Сотрудничество расширилось до таких областей, как производство риса, кукурузы и аквакультуры, культура и оборона, сказал он, добавив, что в честь президентов Хо Ши Мина на Кубе и Фиделя Кастро во Вьетнаме названы достопримечательности, а в настоящее время разрабатываются планы по созданию специализированных исследовательских институтов, посвященных двум лидерам, в странах друг друга.

Он добавил, что между двумя странами поддерживаются частые контакты на высоком уровне, особенно во время государственного визита на Кубу в сентябре 2024 года генерального секретаря партии, а затем президента государства То Ламы, который поднял двусторонние связи на новую высоту. По словам Ле Куанг Лонга, в этом году отмечается 65–я годовщина установления дипломатических отношений, и он был объявлен “Годом дружбы Вьетнама и Кубы”, в рамках которого планируется углубление сотрудничества в области производства продуктов питания, исследований и разработок в области биофармацевтики и энергетики.

За последние 80 лет Вьетнам преодолел огромные трудности, добившись замечательных социально-экономических достижений и укрепления международного авторитета, подчеркивал Ле Куанг Лонг, заявляя, что на протяжении всего этого пути особая и чистая дружба Кубы была неизменным источником силы.

Он подтвердил решимость Вьетнама развивать и углублять традиционную дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество с Кубой, что сделает их бесценным достоянием для будущих поколений.

ИЖВ/ВИА

