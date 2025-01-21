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Вьетнамско–испанские отношения строятся на прочном фундаменте
Она отметила, что создание Испанской торговой палаты во Вьетнаме в конце 2022 года и предстоящее заседание совместного комитета по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству подчеркивают растущее значение двусторонних торговых связей.
Помимо экономических связей, две страны имеют значительный потенциал для сотрудничества в области культуры, высшего образования, спорта, туризма и обучения испанскому языку, сказала она, добавив, что на фоне сложной геостратегии они сохраняют твердую приверженность развитию многосторонних отношений и межнационального права - важных факторов для корректировки двусторонних связей и реагирования на глобальные вызовы.
Говоря о сотрудничестве в области образования, посол отметила, что высшее образование, научные исследования и разработки, а также инновации - это те области, в которые обе стороны вкладывают средства и хотят укрепить связи. Она подчеркнула недавнее подписание письма о намерениях по передаче технологий и инноваций между Государственным агентством по технологическим инновациям Министерства науки и технологий Вьетнама и Центром развития промышленных технологий Испании в сентябре прошлого года. По ее словам, ожидается, что это соглашение будет способствовать сотрудничеству между предприятиями обеих сторон в данной области.
Говоря о спорте, в частности о футболе, она отметила, что испанский футбол завоевал международный авторитет и влияние, что способствует популяризации образа страны во всем мире. Она также подчеркнула присутствие национального футбольного чемпионата La Liga во Вьетнаме, пообещав содействовать развитию сотрудничества в развитии мужского и женского футбола, уделяя особое внимание молодежи.
Говоря о развитии инфраструктуры, в частности о недавно утвержденном проекте высокоскоростной железной дороги Север-Юг, посол отметил опыт Испании в этой области, а также то, что страна занимает второе место в мире по протяженности скоростных автомагистралей и первое - по протяженности сети высокоскоростных железных дорог на душу населения, создав одну из самых важных в мире сетей высокоскоростных железных дорог всего за три десятилетия.
Испанские предприятия продемонстрировали свои возможности в строительстве качественных высокоскоростных железнодорожных систем в районах со сложным рельефом и климатом, о чем свидетельствуют такие проекты, как линия Мекка-Медина в Саудовской Аравии и маршрут Алматы-Астана в Казахстане. По словам дипломата, компании готовы внести свой опыт в амбициозный железнодорожный проект Вьетнама.
Она также подчеркнула экологические преимущества железнодорожного транспорта, который поможет Вьетнаму достичь цели чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. Опираясь на опыт Испании, она рассказала о том, как высокоскоростное железнодорожное сообщение произвело революцию в испанской жизни и мобильности: поезда, развивающие скорость более 300 км/ч, соединяют Мадрид с Барселоной менее чем за три часа, способствуя развитию туризма и инвестиций и одновременно снижая уровень загрязнения окружающей среды./