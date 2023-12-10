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Вьетнамскому бизнесу необходимо адаптироваться к европейским требованиям зеленого развития
Директор департамента европейско-американского рынка Министерства промышленности и торговли Та Хоанг Линь сказал, что в последние годы Вьетнам сильно трансформируется и становится важным звеном в цепочке глобального производства и поставок благодаря своему выгодному геоэкономическому расположению и присоединению к ряду соглашений о свободной торговле (ССТ).
Пандемия и геополитическая напряженность ускоряют процесс изменения цепочек поставок. Многие крупные партнеры по всему миру, среди них и ЕС продвигают диверсификацию источников поставок и выбирают Вьетнам в качестве стратегического направления в Индо-Тихоокеанском регионе.
ЕС в настоящее время является третьим по величине экспортным рынком и пятым по величине импортным рынком Вьетнама. Вьетнам обогнал Сингапур и стал крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН и занял 11-е место среди крупнейших поставщиков товаров в ЕС.
Согласно статистике Главного таможенного управления, двусторонний импортно-экспортный товарооборот между Вьетнамом и ЕС в 2022 году достиг 62,24 млрд долларов США, увеличившись на 9,2% по сравнению с 2021 годом. Из них экспорт из Вьетнама в ЕС достиг 46,82 млрд долларов США, увеличившись на 16,7%, при этом экспорт на 10 рынков достиг оборота более 1 млрд долларов США.
В 2023 году риск экономического спада, инфляции и высоких процентных ставок остается высоким, вызывая снижение потребления и импортного спроса на товары в ЕС, что оказывает существенное влияние на торговый обмен между Вьетнамом и этой рыночной зоной. Только в третьем квартале 2023 года двусторонний товарооборот между Вьетнамом и ЕС достиг 15,12 млрд долларов США, что на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По словам Та Хоанг Линь, Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) способствовало эффективной поддержке вьетнамских и европейских товаров в доступе на рынки друг друга, удовлетворяя необходимость диверсификации источников поставок обеих сторон. С момента вступления в силу соглашения EVFTA в структуре рынка произошел положительный сдвиг: вьетнамские товары постепенно быстрыми темпами проникли на более мелкие нишевые рынки Восточной Европы, Северной Европы и Южной Европы.
Исполнительный директор по исследованиям и разработкам Вьетнамской акционерной компании по производству молочных продуктов (Vinamilk) Нгуен Куок Кхань сказал, что Vinamilk уже давно внедряет модель экономики замкнутого цикла, потому что в этом есть острая необходимость. Совсем скоро не только Европа, но и большинство мировых рынков потребуют, чтобы продукция соответствовала экологическим и устойчивым стандартам.