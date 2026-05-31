НОВОСТИ

Вьетнамской общине в Сингапуре предложено и впредь служить мостом дружбы между двумя странами

Генеральный секретарь, Президент То Лам призвал вьетнамскую общину в Сингапуре и далее выполнять роль моста дружбы между двумя странами на встрече с сотрудниками Посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины 30 мая в рамках государственного визита в Сингапур.
  Генеральный секретарь, Президент То Лам подарил Посольству Вьетнама в Сингапуре бюст Президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА  
Руководитель государства отметил, что рад вновь встретиться с соотечественниками после своего визита в Сингапур в марте 2025 года. Он подчеркнул, что нынешняя поездка проходит в период, когда двусторонние отношения динамично, содержательно и эффективно развиваются, становясь образцом сотрудничества в рамках АСЕАН.

Он охарактеризовал Сингапур как одного из важнейших экономических партнёров Вьетнама в сферах инвестиций, торговли и взаимосвязанности, а также высоко оценил поддержку Сингапуром подготовки человеческих ресурсов для Вьетнама.

Информируя представителей общины о положении дел в стране, Генеральный секретарь, Президент подчеркнул, что во Вьетнаме проводится масштабная реорганизация государственного аппарата и системы управления. По его словам, наука и технологии, инновации и цифровая трансформация определены как ключевые движущие силы быстрого и устойчивого развития страны.

Генеральный секретарь, Президент высоко оценил деятельность Координационного совета вьетнамской общины в Сингапуре по поддержке сплочённости соотечественников и сохранению национальной культурной самобытности. Он также отметил вклад вьетнамских специалистов, интеллектуалов и учёных, работающих в Сингапуре, в передачу знаний, научные исследования и развитие науки и технологий.

Генеральный секретарь, Президент То Лам выразил надежду, что община сохранит единство, будет беречь вьетнамский язык и культурную идентичность, а также укреплять связи с Родиной. Он призвал специалистов и интеллектуалов активнее участвовать в развитии высококвалифицированных кадров, науки, технологий и инноваций в стратегических секторах, способствуя прорывам, необходимым для достижения целей развития, определённых XIV Всевьетнамским съездом партии.

Подтвердив неизменное внимание партии и государства к вьетнамцам, проживающим за рубежом, Генеральный секретарь, Президент заверил, что компетентные органы продолжат совершенствовать политику с целью более полного удовлетворения законных потребностей зарубежных вьетнамцев и создания более благоприятных условий для инвестиций, предпринимательской деятельности, научных исследований, стартапов, передачи знаний, а также сохранения вьетнамского языка и культуры.

Руководитель государства также высоко оценил самоотверженную работу сотрудников Посольства Вьетнама в Сингапуре и достигнутые ими результаты в дипломатической и общественной деятельности, призвав дипломатическое представительство продолжать поддержку вьетнамских объединений и укреплять связи между общиной и Родиной посредством конкретных проектов.

Посол Чан Фыок Ань отметил, что отношения между Вьетнамом и Сингапуром продолжают эффективно развиваться по всем направлениям, а визит Генерального секретаря, Президента То Лама с насыщенной и содержательной программой станет важным вкладом в дальнейшее углубление Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

Участники встречи подтвердили, что в ответ на заботу и поддержку со стороны партии и государства вьетнамская община в Сингапуре будет и впредь укреплять сплочённость, строго соблюдать законы и правила страны пребывания, а также активно вносить вклад в развитие как сингапурского общества, так и своей Родины.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам совершает государственный визит на Филиппины

Президент государства То Лам и супруга Нго Фыонг Ли вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама отбыли с государственным визитом на Филиппины с 31 мая 2026 года по 1 июня 2026 года по приглашению Президента Республики Филиппины Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего и его супруги.
