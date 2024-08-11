Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамское туристическое пространство запущено в Брунее

11 августа посольство Вьетнама в Брунее открыло в международном аэропорту Брунея площадку, посвященную туризму во Вьетнаме, с целью продвижения имиджа вьетнамской нации, народа и культуры среди Брунея и международных друзей.

 

Выступая на церемонии, посол Чан Ань Ву подчеркнул, что обмен между людьми является одним из приоритетов вьетнамско-брунейского всеобъемлющего партнерства на период 2023-2027 годов.

Он отметил, что вьетнамское туристическое пространство - первое в своем роде, представленное иностранным дипломатическим корпусом на этой общественной площадке.

Чтобы привлечь внимание к павильону, посольство покажет высококачественные видеоклипы, рассказывающие о стране и народе Вьетнама, в том числе о таких известных туристических достопримечательностях, как Ниньтхуан, Нячанг и Дананг.

В частности, будут показаны видеоролики о Ниньтхуане, где проживает мусульманская община, имеющая много общего с брунейской, сказал дипломат.

Здесь также представлены фотоальбом "Победа" Вьетнамского информационного агентства и многие другие публикации о туризме и культуре Вьетнама, а также множество ремесленных изделий и типичных вьетнамских продуктов, таких как кофе, сухофрукты и сельскохозяйственная продукция.

Генеральный директор авиакомпании Royal Brunei Airlines Сабирин Абдул Хамид отметил, что вьетнамское туристическое пространство - это совместная работа Вьетнама и Брунея, в частности, посольства Вьетнама и авиакомпании Royal Brunei Airlines.

Нынешняя частота трех рейсов в неделю из Брунея в Хошимин не соответствует потенциалу сотрудничества между двумя странами, отметил он, выразив надежду, что благодаря информации, предоставляемой вьетнамским туристическим промоушеном, этот потенциал будет использован в дальнейшем.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек ЦК КПВ, Президент государства принял верительные грамоты у новых послов во Вьетнаме

Генсек ЦК КПВ, Президент государства принял верительные грамоты у новых послов во Вьетнаме

12 августа в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принял послов Аргентины, Алжира, Германии и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые прибыли для вручения верительных грамот.
ПОДРОБНЕЕ

Top