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Вьетнамское туристическое пространство запущено в Брунее
Выступая на церемонии, посол Чан Ань Ву подчеркнул, что обмен между людьми является одним из приоритетов вьетнамско-брунейского всеобъемлющего партнерства на период 2023-2027 годов.
Он отметил, что вьетнамское туристическое пространство - первое в своем роде, представленное иностранным дипломатическим корпусом на этой общественной площадке.
Чтобы привлечь внимание к павильону, посольство покажет высококачественные видеоклипы, рассказывающие о стране и народе Вьетнама, в том числе о таких известных туристических достопримечательностях, как Ниньтхуан, Нячанг и Дананг.
В частности, будут показаны видеоролики о Ниньтхуане, где проживает мусульманская община, имеющая много общего с брунейской, сказал дипломат.
Здесь также представлены фотоальбом "Победа" Вьетнамского информационного агентства и многие другие публикации о туризме и культуре Вьетнама, а также множество ремесленных изделий и типичных вьетнамских продуктов, таких как кофе, сухофрукты и сельскохозяйственная продукция.
Генеральный директор авиакомпании Royal Brunei Airlines Сабирин Абдул Хамид отметил, что вьетнамское туристическое пространство - это совместная работа Вьетнама и Брунея, в частности, посольства Вьетнама и авиакомпании Royal Brunei Airlines.
Нынешняя частота трех рейсов в неделю из Брунея в Хошимин не соответствует потенциалу сотрудничества между двумя странами, отметил он, выразив надежду, что благодаря информации, предоставляемой вьетнамским туристическим промоушеном, этот потенциал будет использован в дальнейшем.