НОВОСТИ
Вьетнамское сельское хозяйство установило ряд новых рекордов
Фрукты и овощи также стали значительным прорывом, принеся максимальный доход в размере почти 5,7 миллиарда долларов США. Примечательно, что на различные плодоносящие растения были установлены высокие цены, что позволило фермерам получить значительную прибыль.
Важнейшим достижением 2023 года стало рекордное положительное сальдо торгового баланса, которое достигло 12,7 миллиарда долларов США, что отражает значительный рост на 43,7 %. Шесть ключевых товарных групп, а именно рис, фрукты и овощи, кофе, орехи кешью, креветки, а также древесина и деревянная мебель, зарегистрировали экспортные обороты, превышающие 3 млрд долларов США.
Министр Ле Мин Хоан сообщил о создании 1400 новых предприятий в секторе за прошедший год, в результате чего общее число предприятий превысило 16.100, увеличившись на 7,3% в годовом исчислении.
Помимо усилий малых и средних предприятий, крупные корпорации продолжали наращивать свои инвестиции в сельское хозяйство, особенно в высокотехнологичное. Общий рост в секторе достиг самого высокого уровня за последние пять лет, поддерживая рост во всех сферах, обеспечивая продовольственную безопасность и основные балансы экономики, а также способствуя макроэкономической стабильности, сказал он.
Еще одним «первым» достижением стал контроль качества почти 90 % засаженных лесных площадей с продажей 10,3 млн лесных углеродных кредитов по цене 5 долларов США за тонну. Этот беспрецедентный шаг принес лесному хозяйству значительный доход в размере 51,5 миллиона долларов США.
В перспективе сектор ставит перед собой амбициозные цели, рассчитывая на темпы роста в 3-3,5% и экспортную выручку в размере 54-55 миллиардов долларов США, превысив показатели предыдущего года на 1-2 миллиарда долларов США.