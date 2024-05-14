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Вьетнамское платье аозай произвело фурор на показе национальных костюмов в Лондоне
Цель показа - продемонстрировать красоту и самобытность национальных культур, укрепить связи между дипломатическим сообществом и жителями города. Участники представили красочные национальные костюмы, которые вызвали большой интерес и восторг у дипломатов, публики и прессы.
Посольство Вьетнама представило 8 платьев аозай из коллекции «Путь к процветанию» дизайнера Лан Хыонг, созданной к 50-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Великобританией в 2023 году. Аозаи выполнены из натуральных материалов - волокна растения рами белого и искусственного шелка, который, по словам дизайнера, производится без вреда для шелкопрядов. Ткани разных цветов окрашены исключительно натуральными красителями, а вышивка ручной работы подчеркивает красоту и самобытность вьетнамской культуры.
Заместитель посла Вьетнама в Великобритании То Минь Тху отметила, что коллекция была выбрана для того, чтобы рассказать международному сообществу и британским друзьям не только о вьетнамской культуре и платье аозай, но и о приверженности Вьетнама защите окружающей среды, экологическому и устойчивому развитию.
То Минь Тху подчеркнула, что это лишь одно из многочисленных мероприятий, в которых посольство Вьетнама в Лондоне принимает участие совместно с международными друзьями, дипломатическим корпусом и другими организациями для продвижения образа и культуры Вьетнама, а также для привлечения инвестиций, торговли и туристов. Она выразила уверенность, что благодаря участию более 20 посольств стран мира, а также гостей из-за рубежа и представителей СМИ в Лондоне, послание и образ Вьетнама получат широкую огласку и будут иметь большой резонанс.
Представитель оргкомитета Тайво Мегхома с радостью приветствовал участие Вьетнама в мероприятии и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Он подчеркнул, что показ - это не просто демонстрация моды, а представление культуры и самобытности разных народов, а Лондон, благодаря своему многообразию культур, является идеальным местом для его проведения. Мегхома поздравил посольство Вьетнама и вьетнамскую общину в Великобритании с блестящим показом коллекции аозай, которая продемонстрировала красоту и эстетические ценности вьетнамской культуры.
Помимо показа национальных костюмов, на мероприятии были представлены произведения искусства, традиционные изделия и блюда разных стран, что произвело большое впечатление на гостей.