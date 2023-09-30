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НОВОСТИ

Вьетнамское мероприятие по соединению в сфере технологии и инновации 2023 г. стартует в Куангнине

29 сентября в городе Халонг, северо-восточной провинции Куангнинь, стартовало мероприятие по соединению в сфере технологии и инновации 2023 г., в которой приняли участие почти 1000 делегатов от предприятий и экспертов внутри и за пределами страны.
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг и делегаты нажали кнопку открытия Вьетнамского мероприятия по соединению в сфере технологии и инновации 2023 года. Фото: Тхань Ван/ВИА  
Выступая на мероприятии, министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат подчеркнул, что целями деятельности министерства является содействие применению и передаче технологий и инноваций предприятиям и населенным пунктам в северном регионе в частности и в стране в целом, улучшение конкурентоспособности местных товаров, способствование научному применению в производстве и бизнесе, создание практических результатов предприятиям и способствование социально-экономическому развитию страны. Это также помогает ускорить сотрудничество, инвестиции и передачу технологий между местными и иностранными компаниями, способствуя повышению роли бизнеса в инновациях.

Кроме того, на мероприятии будут представлены новые решения в области возобновляемых источников энергии, технологических цепочек поставок и систем управления биомедицинским оборудованием, пищевых и фармацевтических технологий, цифрового здравоохранения, информационных технологий и применения искусственного интеллекта в производственных процессах на заводах.

Двухдневное мероприятие также включает в себя форумы по технологиям и энергетике, цифровой трансформации, зеленой трансформации для устойчивого развития, конференцию, посвященную применению и передаче технологий на местах.

Кроме того, на выставке представлено около 200 стендов, демонстрирующих продукцию и технологии в таких областях, как текстильные материалы, микрочипы и электронные устройства, зеленая энергетика, логистика и цепочка поставок, хранение энергии, а также управление и повторное использование материалов и отходов.

Провинция Куангнинь считается одним из ведущих местностей по развитию и применению науки и технологий, а также цифровой трансформации в различных областях.

По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат и секретарь парткома Куангнинь Нгуен Суан Ки засвидетельствовали передачу документов о сотрудничестве, передаче технологий и инновациях восьми организациям и инвесторам.

ИЖВ/ВИА

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