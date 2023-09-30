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Вьетнамское мероприятие по соединению в сфере технологии и инновации 2023 г. стартует в Куангнине
Кроме того, на мероприятии будут представлены новые решения в области возобновляемых источников энергии, технологических цепочек поставок и систем управления биомедицинским оборудованием, пищевых и фармацевтических технологий, цифрового здравоохранения, информационных технологий и применения искусственного интеллекта в производственных процессах на заводах.
Двухдневное мероприятие также включает в себя форумы по технологиям и энергетике, цифровой трансформации, зеленой трансформации для устойчивого развития, конференцию, посвященную применению и передаче технологий на местах.
Кроме того, на выставке представлено около 200 стендов, демонстрирующих продукцию и технологии в таких областях, как текстильные материалы, микрочипы и электронные устройства, зеленая энергетика, логистика и цепочка поставок, хранение энергии, а также управление и повторное использование материалов и отходов.
Провинция Куангнинь считается одним из ведущих местностей по развитию и применению науки и технологий, а также цифровой трансформации в различных областях.
По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат и секретарь парткома Куангнинь Нгуен Суан Ки засвидетельствовали передачу документов о сотрудничестве, передаче технологий и инновациях восьми организациям и инвесторам.