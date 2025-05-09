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Вьетнамское информационное агентство расширяет сотрудничество с казахстанскими и азербайджанскими медиа-партнерами

Вьетнамское информационное агентство (ВИA) подписало соглашения о сотрудничестве с медиа-партнерами Казахстана и Азербайджана, чтобы повысить эффективность информации и внести вклад в продвижение стратегических партнерств Вьетнам-Казахстан и Вьетнам-Азербайджан, о которых только что объявили генеральный секретарь партии То Лам и высшие руководители двух центральноазиатских стран.
  Генеральный директор ВИA Ву Вьет Чанг (в центре справа) и председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алыев (в центре слева) проводят переговоры 8 мая. Фото: ВИA  
Подписание соглашений о сотрудничестве состоялось в рамках государственных визитов генерального секретаря партии То Лама в Казахстан (5-7 мая) и Азербайджан (7-8 мая). Оно направлено на реализацию внешней политики партии и государства Вьетнам, которая заключается в независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации международных отношений и служит развитию страны в новой ситуации.

Соглашения о сотрудничестве, которые были подписаны в важный момент, демонстрируют роль и миссию СМИ в углублении отношений сотрудничества между Вьетнамом и Казахстаном, а также Азербайджаном.

6 мая в Президентском дворце «Акорда» в Астане в присутствии генерального секретаря партии То Лама и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и генеральный директор Телерадиокомплекса (ТРК) Президента Республики Казахстан (ТРК) Раушан Кажибаева обменялись соглашением о сотрудничестве.

Соответственно, две пресс-службы будут осуществлять всестороннее сотрудничество в следующих областях: обмен информацией, подготовка кадров для применения современных коммуникационных технологий, а также направление делегаций репортеров в страны друг друга для координации производства информации, обмена опытом и моделями журналистики в цифровую эпоху.

В тот же день генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг посетила штаб-квартиру ТРК. На встрече Ву Вьет Чанг и Раушан Кажибаева подчеркнули необходимость реализации содержания соглашения, чтобы народы двух стран могли лучше понять ситуацию друг друга, тем самым способствуя развитию сотрудничества, обменов и связей в различных областях в духе совместного заявления по итогам государственного визита генсека То Лама в Казахстан.

Ву Вьет Чанг также ознакомилась с процессом производства мультимедийных информационных продуктов ТРК и узнала о применении технологии искусственного интеллекта (AI) для создания разнообразных и привлекательных информационных продуктов.

7 мая в Баку (Азербайджан) генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) подписали соглашение о сотрудничестве между двумя агентствами в новом периоде.

На основе подписанного соглашения, в условиях активного развития цифровых медиа-платформ, оба ведомства будут продолжать эффективно поддерживать своевременный и разнообразный обмен информацией в различных формах для распространения официальной информации о положении каждой страны на платформах, способствуя реализации стратегического партнерства Вьетнама и Азербайджана.

В ходе визита в Азербайджан генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алыев 8 мая провели переговоры.

На переговорах стороны обсудили конкретные направления сотрудничества, такие как обмен опытом в организации мероприятий, цифровая трансформация; изучение и реализация мероприятий по развитию навыков современной журналистики; обмен делегациями на всех уровнях; эффективная координация в рамках многосторонних форумов сотрудничества, таких как Организация информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA) и Шушинский глобальный медиафорум.

Они согласились с тем, что обе стороны эффективно реализовали первое соглашение о сотрудничестве, подписанное двумя ведомствами в 2014 году.

ИЖВ/ВИА

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