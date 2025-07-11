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Вьетнамское информационное агентство и посольство Китая обсудили активизацию сотрудничества
По ее словам, в рамках своей стратегии внешних коммуникаций ВИA с 2010 года выпускает новости и видеоконтент на китайском языке при ценной поддержке ханойского бюро "Синьхуа".
Два агентства установили отношения сотрудничества в 1950-х годах и с тех пор поддерживают регулярный обмен информацией и делегациями, а также взаимную поддержку своих корреспондентов-резидентов. В августе 2024 года они продлили соглашение о профессиональном сотрудничестве на новый срок во время государственного визита в Китай тогдашнего секретаря Центрального комитета партии, президента государства То Лама.
Две организации успешно организовали фотовыставку, посвященную 75-летию вьетнамско-китайских отношений, во время государственного визита во Вьетнам генерального секретаря партии, председателя Си Цзиньпина в апреле прошлого года, добавила она.
В последние годы ВИА активно участвует в крупных медиа-форумах, организованных Синьхуа, сказала Ву Вьет Чанг, добавив, что по мере превращения Синьхуа в глобальное информационное агентство с передовыми технологиями, Вьетнамское информационного агенства стремится перенять его опыт.
Она отметила растущие связи между Вьетнамом и Китаем в области политики, обороны, безопасности, экономики, культуры и обменов между людьми. По ее словам, тесное сотрудничество между СМИ играет важную роль в укреплении двусторонних отношений.
Поскольку две страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений и Год вьетнамско-китайских гуманитарных обменов в 2025 году, Ву Вьет Чанг выразила надежду на дальнейшую координацию со стороны посольства Китая в продвижении взаимных достижений и общих вех.
Со своей стороны, посол Хэ Вэй выразил надежду, что ВИА продолжит укреплять сотрудничество с китайскими медиа-агентствами для повышения эффективности распространения информации, особенно в 2025 году - значимом году в двусторонних отношениях.
Высоко оценив роль прессы, особенно ВИA, в популяризации руководящих принципов и политики партии и государства Вьетнама среди международного сообщества, он сказал, что верит, что расширение сотрудничества в области СМИ между двумя сторонами будет способствовать распространению информации, дальнейшему укреплению и развитию дружбы и солидарности между двумя странами.