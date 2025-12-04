Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнамское Информационное Агентство и информационное агентство ТАСС усиливают сотрудничество в цифровую эпоху

ВИА и ТАСС укрепляют сотрудничество, обмениваются данными, противодействуют фейковым новостям и обеспечивают безопасность журналистов в рамках стратегических отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией.

Утром 3 декабря, на полях 57-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств Азии и Тихого океана (OANA), проходившего в провинции Хайнань (Китай), генеральный директор Вьетнамского Информационного Агентства Ву Вьет Чанг и генеральный директор информационного агентства ТАСС (Российская Федерация) Андрей Кондрашов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили конкретные направления сотрудничества с целью повышения эффективности информационной деятельности и содействия развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией.

На встрече руководители двух агентств единодушно отметили, что выполнение Соглашения о профессиональном сотрудничестве между Вьетнамским Информационным Агентством и ТАСС в последнее время — включая обмен информационными материалами, поддержку постоянных корреспондентов друг друга и обмен журналистскими делегациями — принесло положительные результаты и способствовало успешному выполнению миссии национальных информационных агентств каждой страны.

Стороны договорились активнее использовать информационные архивы, особенно фотобанк двух агентств; повышать практическую эффективность обменных делегаций; а также в ближайшее время переподписать Соглашение о профессиональном сотрудничестве, соответствующее динамичному развитию современных цифровых медиа.

Генеральный директор Ву Вьет Чанг и генеральный директор Андрей Кондрашов обсудили ряд профессиональных вопросов, в частности решения для противодействия вызовам, с которыми журналисты сталкиваются в борьбе с фейковыми новостями, а также рискам для безопасности корреспондентов, работающих в горячих точках конфликтов и в зонах стихийных бедствий.

Что касается многостороннего сотрудничества, два агентства подтвердили приверженность эффективному взаимодействию в рамках сотрудничества по линии OANA.

ИЖВ/ВИА

