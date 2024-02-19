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Вьетнамское интеллектуальное общество в Великобритании обещает внести свой вклад в стратегическую политику Вьетнама
На ежегодной встрече Вьетнамское интеллектуального общества в Великобритании и Ирландии (VIS) в Кембриджской бизнес-школе 17 февраля профессор Нгуен Суан Хуан, президент VIS, заявил, что в 2024 году Общество намерено внести вклад в разработку стратегической политики Вьетнама и активно участвовать в поднятии двусторонних отношений на новую высоту.
Профессор Нгуен Суан Хуан подчеркнул, что VIS может консультировать Правительство Вьетнама по вопросам разработки политики в соответствии с условиями страны и технологическим тенденциям мира. Члены Общества могут предоставлять консультации по ключевым направлениям научных исследований и областям стратегического сотрудничества с Великобританией.
Сразу после встречи VIS совместно с Ассоциацией вьетнамских студентов в Кембридже организовало мероприятие по встрече Тэта. Выступая на церемонии, Посол Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонг высоко оценил деятельность VIS в уходящем году и выразил желание, чтобы члены VIS стали послами, помогающими укреплять образовательное сотрудничество между Вьетнамом и Великобританией, в целом, и между Вьетнамом и Кембриджским университетом, в частности.