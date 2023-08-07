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Вьетнамское инженерное подразделение доставит в Абьей около 300 тонн грузов

Инженерное подразделение 2-й ротации Вьетнама собирается отправиться в миротворческую миссию ООН в регионе Абьей в ближайшие несколько дней, взяв с собой около 300 тонн припасов. Инженерное подразделение 2-й ротации Вьетнама собирается отправиться в миротворческую миссию ООН в регионе Абьей в ближайшие несколько дней, взяв с собой около 300 тонн припасов.

Церемония проводов подразделения запланирована на 8 августа в Ханое.

Расходные материалы, включая оборудование, механизированную технику и продукты питания, необходимые для выполнения служебных обязанностей и удовлетворения повседневных потребностей в течение одного года работы, упакованы и готовы к транспортировке.

Большая часть поставок будет доставлена морским путем, в то время как остальные 17 тонн, в основном продукты питания и медикаменты, будут доставлены по воздуху на коммерческом самолете, арендованном ООН, сказал подполковник. Фам Ван Хао, заместитель начальника инженерного подразделения, ротация 2.

Поскольку основное оборудование уже было доставлено миссии ООН в Абьей в результате ротации инженерного подразделения 1 в 2022 году, на этот раз ротация инженерного подразделения 2 доставит более 10 тонн, в основном, сменных материалов и запасные части, которые недоступны в принимающей зоне или были израсходованы для обеспечения выполнения служебных обязанностией.

Хао отметил, что все члены подразделения проявляют твердую решимость. Они прошли методическую подготовку и приобрели все необходимые навыки для превосходного выполнения поставленных задач.

В 2022 году инженерное подразделение ротации 1 было развернуто в миссии ООН в Абьее, что стало первым случаем, когда Вьетнам направил инженерную группу в миротворческую миссию ООН. В нем также было самое большое количество сотрудников среди вьетнамских подразделений, направленных в миротворческие миссии ООН. Все его запасы, около 2000 тонн, были перевезены морским путем.

ВИА/ИЖВ

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