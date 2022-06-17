Вьетнамским и китайским авиакомпаниям разрешили выполнять два рейса в неделю

Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) согласилось разрешить авиакомпаниям Вьетнама и Китая выполнять два рейса в неделю вместо одного рейса в неделю, как раньше. Об этом сообщила Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) 16 июня.

Этот шаг продемонстрировал эффективное предотвращение и контроль COVID-19 в двух странах, а также восстановление китайского авиационного рынка — важного рынка вьетнамских авиакомпаний, говорится в сообщении CAAV.

Статистика CAAV показала, что к настоящему времени Вьетнам восстановил полеты в более чем 20 стран и территорий, таких как Япония, Республика Корея, Китай, Тайвань (Китай), Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Гонконг (Китай), Филиппины, Лаос, Катар, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция, Германия, Великобритания, Россия, Австралия и США.

Ожидается, что к концу 2022 года число внутренних пассажиров приблизится к уровню 2019 года, сообщил представитель CAAV.

Согласно анализу, проведенному Airbus в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) на основе статистических результатов количества рейсов от Flightrada 24 и оценки Airbus, внутренний авиационный рынок Вьетнама восстановился самыми быстрыми темпами в мире, с темпом роста в 123% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По прогнозу ACCV, в 2022 году аэропорты по всей стране будут обслуживать около 87,8 млн. пассажиров, в том числе около 5 млн. иностранных, что на 190% и 844% соответственно больше, чем в 2021 году.