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Вьетнамским и бразильским фирмам предлагается сотрудничать для увеличения товарооборота до 10 млрд. долл. США
Вьетнам и Бразилия в настоящее время являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, причем их товарооборот достиг рекордного уровня - около 6,78 млрд долларов США в 2022 году, увеличившись на 6,6% в годовом исчислении и в три раза за последнее десятилетие.
Однако инвестиционное сотрудничество остается очень скромным, поскольку у Бразилии в настоящее время есть шесть действующих проектов на общую сумму 3,83 млрд. долл. США во Вьетнаме, а у страны Юго-Восточной Азии есть только один на сумму 300. 000 долларов США в южноамериканской стране.
По словам премьера, Бразилия может стать мостом, который поможет Вьетнаму выйти на рынки стран Латинской Америки, а также Южного общего рынка (MERCOSUR), и в то же время Вьетнам может помочь Бразилии выйти на большой рынок АСЕАН с населением более 650 млн. человек и более крупный рынок в 800 млн. человек в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP), членом которого является Вьетнам.
Он предложил обеим сторонам содействовать широкому обмену информацией об их соответствующей политике, связанной с инвестициями, и приоритетных областях сотрудничества, координировать усилия по реализации координационных программ в области инвестиций и содействия развитию торговли, чтобы создать условия для предприятий обеих сторон, позволяющие лучше понимать инвестиционную среду и возможности друг друга.
Правительствам двух стран необходимо поощрять двусторонние торговые и инвестиционные потоки на основе взаимной выгоды, расширять обмен деловыми делегациями для изучения инвестиционных возможностей и деловых связей в целях укрепления торгово-инвестиционных отношений, соизмеримых с потенциалом и преимуществами двух стран.
Вьетнам надеется, что бразильские предприятия будут инвестировать во Вьетнаме в производство, высокие технологии, развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, фармацевтику, биологию, строительство и услуги, заявил Фам Минь Тьиня.
Премьер-министр также поделился, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание привлечению инвестиционных проектов предприятий, работающих в сфере высоких технологий, инноваций, исследований и разработок, которые привержены продвижению цифровой экономики и активно способствуют устойчивому социально-экономическому развитию страны.
На встрече местные группы и крупные предприятия проявили заинтересованность в сотрудничестве с Вьетнамом в различных областях, особенно в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, возобновляемых источниках энергии и аэрокосмической отрасли; и выразили желание узнать больше о правовых нормах Вьетнама в вышеуказанных областях, в частности о стандартах безопасности пищевых продуктов и процедурах импорта и экспорта.
Embraer S.A. заявила, что надеется получить поддержку от правительства Вьетнама в строительстве центра технического обслуживания авиационной техники и предоставлении авиационных компонентов и услуг по техническому обслуживанию во Вьетнаме, в то время как Бразильская торгово-промышленная палата хочет открыть офис в стране Юго-Восточной Азии для содействия торгово-промышленному сотрудничеству между двумя странами.
Подтвердив, что Вьетнам полностью поддерживает открытие Бразильской торгово-промышленной палаты во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к бразильским и вьетнамским предприятиям с просьбой и дальше содействовать передаче науки и технологий, укреплять связи для совместного развития.
В тот же день глава вьетнамского правительства посетил спортивный клуб «Коринтианс Паулиста» в Сан-Паулу, во время которого он выразил надежду, что известный клуб будет сотрудничать и поддерживать развитие вьетнамского футбольного клуба.