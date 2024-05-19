Вьетнамский «Фо» оставляет впечатление на чешском кулинарном фестивале

16 мая в столице Чехии Комитет АСЕАН в Праге организовал Фестиваль по продвижению кулинарии стран АСЕАН 2024 года (ASEAN Cook Show 2024).

На мероприятии присутствовали многие шеф-повара известных ресторанов и отелей стран-членов АСЕАН в Праге, гости из дипломатического корпуса в Чехии.





На фестивале посольство Вьетнама в Чехии представило характерное для Вьетнама блюдо – «Фо», которое на данный момент очень популярно в Чехии. Повара вьетнамской делегации познакомили друзей из Чехии и других стран АСЕАН с тем, как готовить это блюдо, как наслаждаться «Фо» по вьетнамскому способу.



Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Чехии Зыонг Хоай Нам отметил, что «Фо» – одно из самых популярных блюд Вьетнама, которое выбрано для представления Вьетнама на мировой кулинарной карте. Посол высоко оценил инициативу Комитета АСЕАН в Праге по организации фестиваля с целью популяризации квинтэссенции кулинарии Юго-Восточной Азии среди местных жителей и международных друзей.



Наряду с историей формирования и развития вьетнамской общины в Чехии, вьетнамская кухня также становится все более популярной в этой европейской стране: открывается все больше вьетнамских ресторанов.